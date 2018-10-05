قال إنه تم توفير كافة عوامل النجاح

قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بورقلة إن الجزائر تستحق من كافة أبنائها في كل مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع، واعتبر أن الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية على أكثر من مستوى قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا، وكذا أنتجت أساسا وعيا شديدا بحساسية المهام الموكلة وبضرورة أدائها على الوجه الأصوب والأكمل.

خاطب نائب وزير الدفاع الوطني في كلمة توجيهية ألقاها خلال اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية العسكرية الرابعة وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية أول أمس خلال زيارته إلى هذه الناحية بالقول إنه "تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة وأنتم تعلمون ذلك بفضل الرعاية التي يوليها، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، للجيش الوطني الشعبي، وتمت تهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير والتحسيس"، وأضاف "وإننا ندرك جيدا بارتياح شديد أن كل هذه الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية على أكثر من مستوى قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا وأنتجت أساسا وعيا شديدا بحساسية المهام الموكلة وبضرورة أدائها على الوجه الأصوب والأكمل".

وأردف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "بقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والوحدات والنواحي والقوات فإننا نبقى دوما نطلب المزيد، فالتحديات متوالدة ومتسارعة والجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع، وهنا يكمن سبب ارتياحنا لأننا نشعر فعلا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل فعلي لجيش التحرير الوطني، فلا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه بمثابة السراج الذي يهتدون بنوره نحو امتلاك المزيد من القوة التي بها تحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية".

وشدد قايد صالح في هذا السياق -حسب ذات البيان-على أن هذه المبادئ "هي التي لن نمل من ترسيخ أسسها ومعانيها السامية والنبيلة في عقول أبناء الجيش الوطني الشعبي الذي بقدر ما يعتز بتاريخه الوطني وبثورته المجيدة فإنه سيبقى يتكفل بما خول إليه من مهام بكل عزيمة وإصرار وكفاءة واقتدار وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار وضمانا أبديا لمكسب سيادة وحرية الجزائر واستقلالها ".

كما لم يفوت الفرصة ليؤكد على الأهمية "الحيوية" التي تكتسيها الناحية العسكرية الرابعة والدور "الفعال" الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات.

وكان الفريق قايد صالح الذي أشرف قبل هذا على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية "عاصفة 2018" على مستوى القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت والقطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس وعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية قد خصص اليوم الخامس والأخير من زيارته لهذه الناحية العسكرية لتفتيش وتفقد بعض وحدات الناحية وعقد لقاء تقييمي مع أركان الناحية ومسئولي المصالح الأمنية.

زين الدين زديغة