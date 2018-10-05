شريط الاخبار
بدة ينفي تورّطه في "التخلاط" لبوحجة ويؤكّد قرب تسوية الأزمة 73 ألف مكتتب "عدل2" اختاروا مواقع سكناتهم في المرحلة الثالثة عبر 31 ولاية وسائل إعلام روسية تشيد بإمكانيات الجيش وامتلاكه لأحدث الأسلحة زطشي يواصل إهانة الكرة الجزائرية قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة الحكومة تُحمّل الولاة مسؤولية "غضب" المواطن "حمس" تنفض يدها من الصراع المحتدم بالبرلمان الجزائريون ينتظرون قانون التظاهر السلمي ورفع القيود عن تأسيس الجمعيات زيتوني يدعو المؤرخين والمختصين إلى تدعيم البحث التاريخي 41 ألف عامل لم يستفيدوا من التأمين على مخاطر العمل 4 ملايين قنطار من البذور تحضيرا لموسم الحرث والبذر تعليمات تمنع ارتداء "الميني" والسراويل الممزقة بالجامعات السعودية وروسيا تستحوذان على حصة إيران لشهر نوفمبر المقبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية مختصة في الجباية حسبلاوي يجدد عزم الدولة على توفير الإمكانات لضمان العلاج الشيخ رابح سعدان يقدم استقالته للـ فاف ملفات الطلبة لم ترم في المزبلة والحادث مفتعل هدفه زرع البلبلة بوحجة يتلقّى دعما من الرئيس والوزير الأول ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق روسيا تغري الجزائر وتعرض صفقات تموينها بالقمح بأسعار تنافسية رسائل تحذيرية من الجيش لبقايا الإرهابيين المختبئين في المدن سونلغاز تستثمر أكثر من 671 مليون دينار في تيزي وزو وفاق سطيف يخسر معركة القاهرة ويتسلح بإنجاز 88 حجار يؤكد جاهزية السكنات الوظيفية على مستوى 22 ولاية محاولات المهربين لاستنزاف المواد المدعمة تتواصل فتح مسابقة لتوظيف 05 آلاف عون شرطة التسجيل لـ الباك والبيام والسّانكيام من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 78.8 مليون دولار صادرات الجزائر من الخضر والفواكه والتمور حمس تصف أزمة الغرفة السفلى بـ صراع الأغلبية المزيفة المعارضة تندد بـقرصنة مؤسسات الدولة من قبل الأغلبية افتتاح أشغال الاجتماع الرابع للجنة التوجيه بالجزائر لم يصلنا أي قرار برفع التجميد عن استيراد اللحوم الحمراء وفد وزاري ومستثمرون ينزلون بالمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني مقترح إنشاء فرع خاص باللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة على مكتب أويحيى الجزائر تضيّع تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019 احصلوا على أكبر ممكن من المنتجات والهدايا ! أليانس للتأمينات تحقق رقم أعمال يناهز 3 مليارات دينار الأمن يحبط محاولة إغراق العاصمة بقنطار و55 كلغ من الزطلة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر

قال إنه تم توفير كافة عوامل النجاح

قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر

  05 أكتوبر 2018 - 14:50   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الوطني
قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر

قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بورقلة إن الجزائر تستحق من كافة أبنائها في كل مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع، واعتبر أن الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية على أكثر من مستوى قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا، وكذا أنتجت أساسا وعيا شديدا بحساسية المهام الموكلة وبضرورة أدائها على الوجه الأصوب والأكمل.

خاطب نائب وزير الدفاع الوطني في كلمة توجيهية ألقاها خلال اجتماع عمل ضم  قيادة وأركان الناحية العسكرية الرابعة وقادة الوحدات ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية أول أمس خلال زيارته إلى هذه الناحية بالقول إنه "تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة وأنتم تعلمون ذلك بفضل الرعاية التي يوليها، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، للجيش الوطني الشعبي، وتمت تهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير والتحسيس"، وأضاف "وإننا ندرك جيدا بارتياح شديد أن كل هذه الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية على أكثر من مستوى قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عاليا وأنتجت أساسا وعيا  شديدا بحساسية المهام الموكلة وبضرورة أدائها على الوجه الأصوب والأكمل".

وأردف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "بقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والوحدات والنواحي والقوات فإننا نبقى دوما نطلب المزيد، فالتحديات متوالدة ومتسارعة والجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع، وهنا يكمن سبب ارتياحنا لأننا نشعر فعلا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل  فعلي لجيش التحرير الوطني، فلا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم  الوطني ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه بمثابة السراج الذي يهتدون بنوره نحو امتلاك المزيد من القوة التي بها تحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية".

وشدد قايد صالح في هذا السياق -حسب ذات البيان-على أن هذه المبادئ "هي التي لن نمل من ترسيخ أسسها ومعانيها السامية والنبيلة في عقول أبناء الجيش الوطني الشعبي الذي بقدر ما يعتز بتاريخه الوطني وبثورته المجيدة فإنه سيبقى يتكفل بما خول إليه من مهام بكل عزيمة وإصرار وكفاءة واقتدار وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار وضمانا أبديا لمكسب سيادة وحرية الجزائر واستقلالها ".

كما لم يفوت الفرصة ليؤكد على الأهمية "الحيوية" التي تكتسيها الناحية العسكرية الرابعة والدور "الفعال" الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي لإقليم الاختصاص في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات.

وكان الفريق قايد صالح الذي أشرف قبل هذا على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية "عاصفة 2018" على مستوى القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت والقطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس وعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية قد خصص اليوم الخامس والأخير من زيارته لهذه الناحية العسكرية لتفتيش وتفقد بعض وحدات الناحية وعقد لقاء تقييمي مع أركان الناحية ومسئولي المصالح الأمنية.

 زين الدين زديغة
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات