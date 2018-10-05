تسلمت غواصة جديدة من الجيل الثالث وتستخدم قاذفات "توس-أ1"

وسائل إعلام روسية تشيد بإمكانيات الجيش وامتلاكه لأحدث الأسلحة

حضيت النتائج الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني الشعبي واكتسابها لآخر الأسلحة الروسية باهتمام كبير وإشادة من طرف إعلامها، حيث أفادت تقارير إعلامية روسية أن الجزائر تسلمت غواصة جديدة من الجيل الثالث تحمل وسم "الثقب الأسود"، حيث غادرت الغواصة ورشة بناء السفن بسانت بطرسبرغ، باتجاه ميناء البحرية الجزائرية عن طريق قاطرة أعالي البحار "المسعف" 702، بالإضافة لاستخدامه قاذفات اللهب "توس-1أ" المسماة بـ"سولنتسيبيوك" "لفحة الشمس" خلال تدريباته الأخيرة.

تعمل الجزائر على الحصول على آخر الأسلحة الروسية لضمان حماية حدودها في ظل الأوضاع المتوترة عبر كامل حدودها، حيث أفادت تقارير إعلامية روسية أن الجزائر تسلمت غواصة جديدة من الجيل الثالث تحمل وسم "الثقب الأسود"، حيث غادرت الغواصة ورشة بناء السفن بسانت بطرسبرغ، باتجاه ميناء البحرية الجزائرية عن طريق قاطرة أعالي البحار "المسعف" 702، وكان مشروع بناء الغواصة "ديازال –كهرباء" في عام 2015، وبتاريخ 14 مارس 2017، دخلت المياه، وكان من المزمع تسليمها للجزائر في ذلك التاريخ، غير أنه تأجل الى هذا الموعد، وتعتبر هذه الغواصة الأولى من بين اثنتين طلبتهما الجزائر بموجب عقد أبرم في سنة 2014، وتنتمي هذه الغواصة المتمخضة للمشروع 636 Varchavianka إلى الجيل الثالث من الغواصات، حيث يبلغ طولها 73.8 متراً وعرضها 9.9 متراً، ووزن 3120 طن، حيث يمكن لهذه الغواصة بلوغ سرعة تصل إلى 20 عقدة، ومن المقرر أن تستوعب 52 شخصًا، ويمتد البناء على 45 يومًا، ووفقا للصحيفة، فقد تم اعتمادها من طرف الناتو بوسم “الثقب الأسود”.

وفي سياق متصل، كشفت صحفية روسية أن الجيش الجزائري يستخدم قواذف اللهب "توس-1أ" المسماة بـ"سولنتسيبيوك" "لفحة الشمس" خلال تدريباته استوردتها الجزائر من روسيا، وذكرت الصحيفة الروسية أن قاذف لهب "سولنتسيبيوك"، وهو سلاح يتمتع بقدرة تدميرية هائلة، منصوب على دبابات "تي-90إس" الموجودة في حوزة الجيش الجزائري والتي تستطيع أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 60 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر، ويحتوي قاذف "لفحة الشمس" على 24 ماسورة أو أسطوانة لإطلاق قذائف حرارية باريومية عيار 220 ملم وتزن هذه القذيفة 216 كيلوغراما ويبلغ طولها 3723 مليمترا.

وتظهر التمارين التكتيكية والمناورات التي تقوم بها مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي امتلاكه لآخر الأسلحة وأنجعها في مواجهة الإرهاب أو أي عدوان خارجي على أراضيها، حيث تحصلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة على آخر المنظومات الدفاعية والهجومية الروسية التي أثبتت نجاعتها، حيث تظهر مختلف التمرينات التي تقوب بها وحدات الجيش أجهزة جد متطورة يتم تجريبها ما يؤكد جاهزية الجيش لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالجزائر.

أسامة سبع