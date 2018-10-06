العثور على الطفل المفقود بغرداية سالما في ورقلة

عثر على الطفل الذي أعلن عن فقدانه في 28 سبتمبر الماضي بغرداية سالما أول أمس الخميس بورقلة، حسبما أفاد بيان نشرته السبت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية غرداية.

وقد اختفى الطفل نقلا عن واج (م-ك 10 سنوات) الذي كان يلهو بحي حاج مسعود (غرداية) الذي يقطن فيه، منذ ذلك التاريخ ولم يظهر عنه أي أثر حسب ذات المصدر.

وإثر حالة الفقدان أطلق وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية مخطط الإنذار حول اختفاء أو اختطاف الأطفال حيث جندت مصالح الأمن الولائي للبحث عن الطفل المفقود مثلما أضاف المصدر نفسه.

وعثر عن الطفل المفقود سالما بضواحي مدينة ورقلة من قبل مصالح الأمن الولائي كما أشير إليه.