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أويحيى..الانتخابات الرئاسية ستجرى في أفريل 2019

  06 أكتوبر 2018 - 13:14   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى..الانتخابات الرئاسية ستجرى في أفريل 2019

 أكد الامين العام للتجمع لوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم السبت أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في  أجالها شهر أفريل 2019 وأن قرار اجراء تعديل حكومي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية

وأوضح السيد أويحيى, في ندوة صحفية على هامش ندوة لمناضلات الحزب, أن  الرئاسيات المقبلة "ستجرى في أفريل 2019 ", معتبرا أن الذين يربطون مسألة حل  البرلمان بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات هو مجرد "أوهام  سياسية".وأضاف في نفس السياق أن اجراء أي تعديل حكومي "هو أولا من صلاحيات رئيس  الجمهورية وأن الامر ليس بغريب", مضيفا أن السيد أويحيى كوزير أول "يقلق  البعض".أما فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش الوطني  الشعبي أعتبر أن الامر "عادي في حياة أي هيكل من هياكل الدولة" وأن الجيش دائم  الاستعداد لأداء مهمته و"هذا هو المهم"

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