تفكيك شبكة مختصة في تهريب المركبات وضبط 24 مركبة بتلمسان

تمكنت عناصر فصيلة مكافحة التهريب وسرقة السيارات بأمن ولاية تلمسان، من تفكيك شبكة تضم 6 أفراد مختصة في تهريب المركبات مع ضبط 24 مركبة.

وبحسب بيان صادر عن أمن الولاية، فإن العملية، تمت بعد توقيف ذات المصالح منذ شهر مارس الماضي لعدد من المركبات كانت وثائقها مزورة.

وتبيّن بعد التحقيق أن أصحاب هذه المركبات قد تعرضوا للغش خلال شرائهم لهذه المركبات لدى خمسة أشخاص بعضهم من ولاية تلمسان.

والبعض الأخر ينحدرون من الجزائر العاصمة ووهران ليتم تحديد هويتهم وتوقيفهم بعد تمديد الإختصاص .

وتم الكشف عن خيوط عملية التزوير بعد التحقيق مع الأشخاص الخمسة الموقوفين الذين صرحوا أن إحدى الموظفات بمقر ولاية تلمسان متواطئة معهم.

حيث قامت بتزوير الملفات القاعدية لهذه المركبات وإدخال بيانات مزورة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقية الوطنية للسيارات مقابل مبالغ مالية ليتم توقيفها هي أيضا.

تم تقديم الموقوفين الستة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بتهمة التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية والشهادات و تزوير أختام الدولة.

وإساءة استغلال الوظيفة حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت كما أشير إليه.