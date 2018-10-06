الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر كيوم وطني للحريات

دعا، اليوم ، عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، بمناسبة احياء الذكرى الـ 30 لأحداث 5 أكتوبر 1988 إلى تكريس تاريخ 5 أكتوبر كيوم وطني للحريات، مؤكدا على أن لتأسيس الافافاس وهذه الاحداث علاقة باعتبار أنهما يشتركان نفس المبادئ والمساعي الرامية إلى تحقيق الحريات الديمقراطية وإرساء دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

استبعد القيادي في حزب الافافاس علي العسكري خلال التجمع الشعبي الذي نشطه، أمس، بقاعة الحفلات لبلدية بوغني جنوب ولاية تيزي وزو، بمناسبة احياء الذكرى الـ 30 لأحداث أكتوبر 1988، أن تكون عبارة عن مؤامرة ضد الجزائر، وإنما هي مجرد انتفاضة شعب في ظل حكم الحزب الواحد. كما اعتبرها نتيجة حتمية لما كانت تعيشه البلاد أنذاك من أزمات وعلى مختلف الأصعدة سياسية كانت، اقتصادية او حتى اجتماعية التي مست بكيان المجتمع الذي كان يعاني مشاكل عدة تتقدمها البطالة. في السياق ذاته قال العسكري وأمام المئات من مناضلي الافافاس الذين اكتظت بهم القاعة، أن أحداث 5 أكتوبر 1988 تم تحريف مسارها بمحاولة مغالطة الراي العام حول أسبابها وأهدافها بعيدة عن الحقيقة التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية والمتمثلة في المطالبة بتحسين الظروف المعيشية وبالعدالة الاجتماعية والانفتاح والحرية الديمقراطية، وهي نفس المبادئ التي يتقاسمها حزب الافافاس والتي أدت الزعيم الراحل حسين ايت احمد إلى الإعلان عن تأسيس الحزب من أجل تكريس الجمهورية الثانية وبناء دولة القانون والحريات والعدالة الاجتماعية. من جهة أخرى عاد العسكري للحديث أيضا عن تاريخ 19 سبتمبر 1958 المتزامن مع الإعلان عن ميلاد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي كانت تجسيدا لفكرة طرحها وأرسي أطرها الزعيم الراحل حسين ايت احمد. وعليه رافع المتحدث مطلب تكريس هذا التاريخ أيضا كيوم وطني للحريات باعتبارها محطة من محطات التاريخ الوطني التي يستوجب إخراجها من طي النسيان ورد الاعتبار لها والتعريف بها في أوساط المجتمع لاسيما الشباب منهم. على صعيد اخر لم يفوت عضو الهيئة الرئيسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، فرصة لقائه مع القاعدة النضالية بجنوب ولاية تيزي وزو التي تعد من أهم معاقل الحزب بتيزي وزو، فرصة الحديث عن مشروع التوافق الوطني الذي يناضل الحزب من أجل تحقيقه على ارض الواقع لكونه الحل الوحيد لإخراج الجزائر من الازمة المتعددة الأوجه التي تتخبط فيها منذ سنوات. داعيا الجميع إلى الالتفاف حول هذه المبادرة ومواصلة النضال السياسي والسلمي بهدف تحقيقها باعتبارها بديل ديمقراطي صادق عكس ما تتزعمه بعض الأحزاب السياسية الأخرى. ويرمي في طياته إلى بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية وتكريس الحريات الديمقراطية بالشكل الذي يتطلع ‘ليه جميع الجزائريات والجزائريين.

أغيلاس ب