الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر كيوم وطني للحريات

شريط الاخبار
بدة ينفي تورّطه في "التخلاط" لبوحجة ويؤكّد قرب تسوية الأزمة 73 ألف مكتتب "عدل2" اختاروا مواقع سكناتهم في المرحلة الثالثة عبر 31 ولاية وسائل إعلام روسية تشيد بإمكانيات الجيش وامتلاكه لأحدث الأسلحة زطشي يواصل إهانة الكرة الجزائرية قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة الحكومة تُحمّل الولاة مسؤولية "غضب" المواطن "حمس" تنفض يدها من الصراع المحتدم بالبرلمان الجزائريون ينتظرون قانون التظاهر السلمي ورفع القيود عن تأسيس الجمعيات زيتوني يدعو المؤرخين والمختصين إلى تدعيم البحث التاريخي 41 ألف عامل لم يستفيدوا من التأمين على مخاطر العمل 4 ملايين قنطار من البذور تحضيرا لموسم الحرث والبذر تعليمات تمنع ارتداء "الميني" والسراويل الممزقة بالجامعات السعودية وروسيا تستحوذان على حصة إيران لشهر نوفمبر المقبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والداخلية مختصة في الجباية حسبلاوي يجدد عزم الدولة على توفير الإمكانات لضمان العلاج الشيخ رابح سعدان يقدم استقالته للـ فاف ملفات الطلبة لم ترم في المزبلة والحادث مفتعل هدفه زرع البلبلة بوحجة يتلقّى دعما من الرئيس والوزير الأول ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق روسيا تغري الجزائر وتعرض صفقات تموينها بالقمح بأسعار تنافسية رسائل تحذيرية من الجيش لبقايا الإرهابيين المختبئين في المدن سونلغاز تستثمر أكثر من 671 مليون دينار في تيزي وزو وفاق سطيف يخسر معركة القاهرة ويتسلح بإنجاز 88 حجار يؤكد جاهزية السكنات الوظيفية على مستوى 22 ولاية محاولات المهربين لاستنزاف المواد المدعمة تتواصل فتح مسابقة لتوظيف 05 آلاف عون شرطة التسجيل لـ الباك والبيام والسّانكيام من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 78.8 مليون دولار صادرات الجزائر من الخضر والفواكه والتمور حمس تصف أزمة الغرفة السفلى بـ صراع الأغلبية المزيفة المعارضة تندد بـقرصنة مؤسسات الدولة من قبل الأغلبية افتتاح أشغال الاجتماع الرابع للجنة التوجيه بالجزائر لم يصلنا أي قرار برفع التجميد عن استيراد اللحوم الحمراء وفد وزاري ومستثمرون ينزلون بالمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني مقترح إنشاء فرع خاص باللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة على مكتب أويحيى الجزائر تضيّع تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019 احصلوا على أكبر ممكن من المنتجات والهدايا ! أليانس للتأمينات تحقق رقم أعمال يناهز 3 مليارات دينار الأمن يحبط محاولة إغراق العاصمة بقنطار و55 كلغ من الزطلة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر كيوم وطني للحريات

الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر كيوم وطني للحريات

  06 أكتوبر 2018 - 14:41   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر كيوم وطني للحريات

دعا، اليوم ، عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، بمناسبة احياء الذكرى الـ 30 لأحداث 5 أكتوبر 1988 إلى تكريس تاريخ 5 أكتوبر كيوم وطني للحريات، مؤكدا على أن لتأسيس الافافاس وهذه الاحداث علاقة باعتبار أنهما يشتركان نفس المبادئ والمساعي الرامية إلى تحقيق الحريات الديمقراطية وإرساء دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

استبعد القيادي في حزب الافافاس علي العسكري خلال التجمع الشعبي الذي نشطه، أمس، بقاعة الحفلات لبلدية بوغني جنوب ولاية تيزي وزو، بمناسبة احياء الذكرى الـ 30 لأحداث أكتوبر 1988، أن تكون عبارة عن مؤامرة ضد الجزائر، وإنما هي مجرد انتفاضة شعب في ظل حكم الحزب الواحد. كما اعتبرها نتيجة حتمية لما كانت تعيشه البلاد أنذاك من أزمات وعلى مختلف الأصعدة سياسية كانت، اقتصادية او حتى اجتماعية التي مست بكيان المجتمع الذي كان يعاني مشاكل عدة تتقدمها البطالة.  في السياق ذاته قال العسكري وأمام المئات من مناضلي الافافاس الذين اكتظت بهم القاعة، أن أحداث 5 أكتوبر 1988 تم تحريف مسارها بمحاولة مغالطة الراي العام حول أسبابها وأهدافها بعيدة عن الحقيقة التي أدت إلى الانتفاضة الشعبية والمتمثلة في المطالبة بتحسين الظروف المعيشية وبالعدالة الاجتماعية والانفتاح والحرية الديمقراطية، وهي نفس المبادئ التي يتقاسمها حزب الافافاس والتي أدت الزعيم الراحل حسين ايت احمد إلى الإعلان عن تأسيس الحزب من أجل تكريس الجمهورية الثانية وبناء دولة القانون والحريات والعدالة الاجتماعية. من جهة أخرى عاد العسكري للحديث أيضا عن تاريخ 19 سبتمبر 1958 المتزامن مع الإعلان عن ميلاد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي كانت تجسيدا لفكرة طرحها وأرسي أطرها الزعيم الراحل حسين ايت احمد. وعليه رافع المتحدث مطلب تكريس هذا التاريخ أيضا كيوم وطني للحريات باعتبارها محطة من محطات التاريخ الوطني التي يستوجب إخراجها من طي النسيان ورد الاعتبار لها والتعريف بها في أوساط المجتمع لاسيما الشباب منهم. على صعيد اخر لم يفوت عضو الهيئة الرئيسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، فرصة لقائه مع القاعدة النضالية بجنوب ولاية تيزي وزو التي تعد من أهم معاقل الحزب بتيزي وزو، فرصة الحديث عن مشروع التوافق الوطني الذي يناضل الحزب من أجل تحقيقه على ارض الواقع لكونه الحل الوحيد لإخراج الجزائر من الازمة المتعددة الأوجه التي تتخبط فيها منذ سنوات. داعيا الجميع إلى الالتفاف حول هذه المبادرة ومواصلة النضال السياسي والسلمي بهدف تحقيقها باعتبارها بديل ديمقراطي صادق عكس ما تتزعمه بعض الأحزاب السياسية الأخرى. ويرمي في طياته إلى بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية وتكريس الحريات الديمقراطية بالشكل الذي يتطلع ‘ليه جميع الجزائريات والجزائريين.

أغيلاس ب

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات