طالب بتسهيلات أكثر في مجال العقار

حداد يرافع لتحرير الاقتصاد من البيروقراطية

طالب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الحكومة بضرورة فتح باب الاستثمار أمام الخواص في جميع القطاعات باستثناء الصناعات العسكرية، قصد جلب المتعاملين الأجانب وإنعاش الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.

وأوضح حداد على هامش اشغال الطبعة الرابعة للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، جاءت هذه السنة تحت شعار "مؤسسة ذكية من أجل اقتصاد جديد"، أمس بولاية وادي سوف، أن الرهان الرئيسي للجزائر في الوقت الحالي، يتمثل في انجاح تحدي تنويع الاقتصاد الوطني وادراجه ضمن اقتصاديات الغد، "اقتصاديات ما بعد البترول" على حد قوله، مضيفا أن رهان تنويع الاقتصاد الوطني يستوجب استهداف تقليص اللجوء المكثف للاستيراد، استكشاف و اقتحام اسواق جديدة من أجل التصدير وتشجيع الاستثمار الوطني المنتج، بالإضافة الى تعبئة الوسائل من خلال وضع اصلاحات جريئة وتفتح اقتصادي أكثر حزما.

ودعا حداد إلى ضرورة تكريس الدستور المعدل في فيفري 2016 في الشق الاقتصادي، والأرضية القانونية التي تسمح بمباشرة اصلاحات عميقة وجذعية ومبتكرة، من خلال ترجمة التدابير الواردة في الدستور على شكل نصوص قانونية تكون قادرة على تكريس التفتح الاقتصادي فعليا، قائلا في هذا الصدد "إن المحور الأهم والذي يجب أن يحظى بالأولوية وبصفة مستعجلة، هو مناخ الأعمال، الذي يجب تنقيته من ثقل الإجراءات والعراقيل البيروقراطية التي تؤثر سلبا على نشاط ومردودية المؤسسات مع ضرورة الشروع في إصلاحات عميقة لتبسيط المناخ الجبائي، الإداري والبنكي للمؤسسة، وكذا تحسين ظروف الحصول على العقار، مؤكدا أن منتدى رؤساء المؤسسات، مستعد ليساهم بمقترحاته بكل جدية في صياغة، تطبيق وتقييم هذا المخطط.

وانتقد رئيس "الأفسيو" العدد الضئيل للمؤسسات التي تم استحداثها في الجزائر ما بين 2014 و2018 والتي لم تتجاوز 200 ألف مؤسسة، بالمقابل تم استحداث أزيد من 64 ألف مؤسسة في فرنسا خلال شهر جانفي 2018 فقط، قائلا "هذه الأرقام يجب أن تستوقفنا جميعا، خصوصا وأنه ليس فرص الاستثمار التي نفتقدها في بلادنا وعلينا أن ندرك جميعا، أن اقتصاديات الغد، وتلك ما بعد البترول، لا تستوعب أي تردد بيروقراطي أو تعقيد في الإجراءات".

وفي الصدد ذاته، رافع علي حداد من أجل أن تفتح كل القطاعات باستثناء الصناعات العسكرية، وبدون شروط للاستثمار الخاص، بما أن هذا القرار، حسبه، سيشكل لا محال رسالة واضحة ومؤشرا غير قابل للتشكيك على تحسن مناخ الاستثمار، والذي يعد شرطا ضروريا لتقوية جاذبية الجزائر كوجهة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.

واد سوف: لطفي العقون