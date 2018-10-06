حجار في كيوتو اليابانية للمشاركة في منتدى العلوم والتكنلوجيا في المجتمع

سيمثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، الجزائر في الطبعة ال15 للاجتماع السنوي لمنتدى العلوم و التكنولوجيا المقرر من 7 إلى 9 أكتوبر بمدينة كيوتو اليابانية، حسبما جاء اليوم السبت في بيان للوزارة.

سيحضر هذا المنتدى 1.400 مشارك يمثلون 80 بلدا ما بين وزراء وزعماء عالميين وشخصيات علمية وجامعية، يضيف المصدر ذاته، نقلا عن واج.

وأكدت الوزارة أن المنتدى سيتناول موضوع "التقدم المعتبر" للعلوم والتكنولوجيا الذي سمح بتحقيق نمو اقتصادي "هام" وتحسين المستوى المعيشي، مشيرة إلى أن هذا التقدم انجر عنه عددا من المشاكل في المجتمعات منها تلك المتعلقة بالاحتباس الحراري وحماية السرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وخلال هذا الاجتماع السنوي لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، سيحاول المحاضرون إيجاد حلول مناسبة لمختلف مشاكل العلوم والتكنولوجيا التي تواجهها اليوم الانسانية، حسب نفس المصدر.