هلاك فتاة وإصابة 25 آخرين في حادث انحراف حافلة ببني ورتيلان

هلكت فتاة وأصيب 25 شخصا آخر بجروح في حادث انحراف حافلة للنقل الجماعي وقع صباح اليوم الأحد ببلدية بني ورتيلان (شمال سطيف)، حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية، مراد غلاش.

وأوضح ذات المصدر لـ (وأج)، أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة و 15 دقيقة على الطريق الولائي رقم 4 و تحديدا عند التجمع السكاني "اندون" بين بلدية بني ورتيلان وقرية " اقمون" وتسبب في وفاة فتاة ( 14 سنة ) وإصابة 25 شخصا آخر بجروح متفاوتة.

وأضاف نفس المنتخب أن جميع الإجراءات والتدابير اللازمة قد اتخذت بحضور مصالح الحماية المدنية وفرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا التي فتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات الحادث.

وقد تم نقل جميع الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات بقرية "عرافة" بذات البلدية.