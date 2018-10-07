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هيئة مراقبة الانتخابات تنظم 4 ملتقيات جهوية

  07 أكتوبر 2018 - 13:01   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الوطني
هيئة مراقبة الانتخابات تنظم 4 ملتقيات جهوية

تنظم اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أيام 8، 11، 15 و18 أكتوبر، بكل من قسنطينة و بجاية وغرداية وتلمسان الدورة التكوينية الثانية لفائدة أعضاء مداوماتها الولائية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للهيئة

 وأوضح ذات المصدر أن برنامج هذه الدورة ، التي ستتم في شكل ملتقيات جهوية، وتأتي متزامنة مع المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية وقبل الاستحقاقات  القادمة ، تتضمن ثلاثة مواضيع تتعلق ب"طرق و وسائل الإشراف على مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، الإجراءات المتعلقة  بالانتخابات الرئاسية وكذا الدور الرقابي للهيئة العليا على هذه الانتخابات".وأضاف البيان أن هذه الدورة هي الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمتها الهيئة  في افريل 2018 والتي تناولت مواضيع تخص،"تقييم العمل بالأدوات الرقابية ، دور الإدارة في تنظيم العملية الانتخابية، التزامات أعضاء الهيئة العليا إلى جانب منهجية إعداد التقارير الانتخابية"

وتندرج هذه الملتقيات في سياق "تجسيد المهام الرقابية الدستورية المنوطة  بالهيئة بغرض توحيد الفهم والتصور وتوحيد تفسير النصوص وتوحيد إنزالها على الواقع، الأمر الذي يصب كله في هدف الوصول الى تطوير مسار انتخابي جاد وموثوق  به ومطمئن لكل الشركاء السياسيين".وأكد  ذات المصدر أن الهيئة تولي "اهتماما بالغا" لهذه الملتقيات بالنظر الى تأثيرها الايجابي على المستوى التكويني والقانوني لمنتسبي الهيئة من جهة وتطوير العملية الانتخابية بصفتها جوهر جهود ومهام الهيئة من جهة ثانية".للإشارة فان هذه الملتقيات الجهوية ينشطها اعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ويحضرها أعضاء المداومات و ممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية

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