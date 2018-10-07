منافذ جامع الجزائر كلفت قطاع النقل 6 مليار دج

بلغت التكلفة الإجمالية لانجاز منافذ جامع الجزائر والمقدرة ب 10 منافذ إلى جانب الأشغال العمومية الملحقة بها 6مليار دج (600 مليار سنتيم)، حسبما كشف عنه يوم الأحد بالجزائر وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.

و أوضح الوزير في تصريح لواج -على هامش زيارة التفقد التي قام بها إلى الجامع رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ووالي العاصمة عبد القادر زوخ- أن هذه المنافذ "تعد جد ضرورية لتسيير التدفقات بعد افتتاح المسجد وامتلاءه بالمصلين والزوار".

وقال زعلان أنه تم انجاز 10 منافذ إلى جانب 3 أنفاق تحت أرضية و3 جدران سندي إلى جانب إنجاز حزام دائري حول المسجد يساعد على وصول المصلين والزوار وغيرهم سواء بالنسبة للمركبات أو المشاة.

وتم حاليا الانتهاء من انجاز 5 منافذ، فيما تعرف الأشغال في المنافذ الخمسة(5) المتبقية مراحل متقدمة جدا من الانجاز، بحيث ستكون جاهزة مع افتتاح المسجد أمام العامة، حسب زعلان.

و تابع قائلا:"عمل بمثل هذه الضخامة يتطلب توفير منافذ لتوافد الزوار توفر لهم كل شروط الأمن في المداخل والخارج إلى جانب خدمات مريحة تشجع على الإقبال على هذا المعلم".

و تطلب انجاز هذه المنافذ القيام بعمليات نزع الملكية وتحويل خطوط الكهرباء والماء والغاز ومختلف العوائق الأخرى.