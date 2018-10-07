طالبوا بن غبريت بفتح قنوات الحوار لمعالجة الملفات العالقة

عمال التربية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

جددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنباف تهديدها بالعودة إلى الاحتجاج في حال رفضت وزارة التربية الوطنية فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وإيجاد حلول استعجالية لبعض الملفات التي لا تزال عالقة على غرار تمكين موظفي القطاع من التقاعد النسبي ودون شرط السن، ومعالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدإ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك، بالإضافة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

نددت أنباف بما وصفته بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومة، ومطالبة وزارة العمل بالكف عن التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة والكشف عن الحصيلة المالية الحقيقية لصندوق التقاعد، مطالبة باعتماد التوزيع العادل للثروة وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع ومراجعة سياسة الأجور، كما يجدد الاتحاد موقفه الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في الامتحانات الرسمية ويحمل وزارة التربية مسؤولية تفردها بملف إصلاحات الجيل الثاني.

وأكدت النقابة أن غياب الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والتراجع عن المكتسبات على غرار حرمان أبناء القطاع من عطلتهم الصيفية لا سيما أبناء الجنوب في المؤسسات التربوية التي هم أحق بها من غيرهم، ناهيك عن التغييب المتعمد للشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والمفاضلة المبنية على الولاءات بعيدا عن النصوص القانونية والمقاييس المعتمدة دوليا، كل ذلك مدعاة إلى عودة الأجواء المشحونة واللاستقرار للقطاع وتنامي الحركات الاحتجاجية والتي باشرها موظفو المصالح الاقتصادية بدخولهم في إضراب وطني لتحقيق مطالب مشروعة.

في ذات السياق، تدعو الإنباف إلى توحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل ذلك المعتمد من سنة 1989، ويجدد المكتب الوطني دعوته الحكومة ووزارة التربية الوطنية لفتح قنوات الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول المفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة ويحذر من سياسة الهروب والكيل بمكيالين، كما يدعو كافة العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى التجند والاستعداد لأي موقف سيتحدد بعد عقد الجمعيات العامة على مستوى كل المكاتب الولائية للاتحاد.