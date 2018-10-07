مجموعة بشير سليماني تضغط عبر ورقة تبديد المال العام

تفاصيل جديدة في قضية بوحجة والنواب تورّط الطيب بلعيز

أخرجت المجموعة المطالبة برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، ورقة ضغط جديدة على هذا الأخير، حيث أبرزت أنّ مدير ديوان بوحجة، وهو أحد المقربين من مستشار رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، كان يتعاون مع رئيس الغرفة السفلى للبرلمان في تبديد المال العام.

يشهد السجال الدائر في مبنى البرلمان تطوّرات متسارعة من خلال التهديدات بين الأطراف المطالبة برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وهذا الأخير، فبعدما اتُّهم أمين عام الأرندي أحمد أويحيى بتدبير حالة شغور في رئاسة المجلس، أخرج مقرّبون من الأمين العام السابق للمجلس بشير سليماني ورقة ضغط جديدة على بوحجة، عندما أقحموا مستشار رئيس الجمهورية الطيب بلعيز في الصراع.

ونقل الموقع الاخباري الإلكتروني ألجي 24 عن مصدر مقرّب من بشير سليماني، الأمين العام المبعد عن المجلس الشعبي الوطني، والذي بسببه انفجر الصراع، أنّه كان يرفض منح بوحجة مصاريف مهمة خلال تنقلاته إلى الخارج في رحلة العلاج، لاسيما إلى فرنسا. مضيفا أنّ بوحجة كان يفرض اصطحاب أحد مستشاريه، ويطلب منحه مصاريف مهمة هو الآخر. ووفقا للمصدر ذاته فإنّ سليماني كان يرفض التوقيع على هذه المصاريف، لكن مدير ديوان السعيد بوحجة كان يؤشّر عليها، وكانت آخر مرّة استفاد فيها من منحة التنقّل خلال رحلته العلاجية الأخيرة إلى فرنسا والتي دامت 15 يوما.

ولم تتوقّف اتهامات أحد المقرّبين من بشير سليماني، عند هذا الحد، بل تضمّنت تلميحات إلى تورّط وزير الدولة مستشار رئيس الجمهورية الخاص، الطيب بلعيز، حيث أكد المصدر أنّ مدير ديوان بوحجة محسوب على بلعيز وهو من مقرّبيه، مضيفا أنّ بلعيز هو من يستند عليه بوحجة، وهو الذي يطلب منه عدم الاستجابة إلى مطالب الاستقالة والتمسّك بمنصبه.

وسبق لمصدر أفلاني أن أبرز لـالمحور اليومي أنّ الطيب بلعيز المستشار الشخصي للرئيس، قد اتصل رسميا برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، يوم الإثنين الماضي، وأكد له الدعم الكامل للرئيس بوتفليقة. ونقل بلعيز لبوحجة أنّ رئيس الجمهورية خارج هذا السجال، مؤكدا له أنه ينبغي أن يبقى في منصبه، وأنه غير مجبر على تقديم استقالته.

في السياق، أوضحت مصادر من مبنى البرلمان أنّ بوحجة قد استكمل نهار أمس عملية التدقيق المالي في الأموال التي صرفها طيلة السنة ونصف التي قضاها في منصبه كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، وأضافت مصادرنا أنّ بوحجة قد يكون بذلك يستعدّ للرحيل فعلا.

من جانب آخر، أعلن منسّق مجموعة الأحزاب المنضوية تحت لواء الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح، بلقاسم ساحلي، عن قبول السعيد بوحجة الوساطة التي عرضها عليه من أجل حل الأزمة. والتقى ساحلي، نهار أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني بصفته الحزبية، من أجل اقتراح الوساطة عليه لحل الأزمة، وقد أعطى موافقته المبدئية. وتهدف الوساطة إلى تجاوز حال الانسداد التي تعرفها الغرفة السفلى للبرلمان، واعتبارا للعلاقات الجيدة التي تجمعه مع جميع الأطراف المتنازعة، والتي بقي على مسافة واحدة منها فيما يخص هذا الصراع.