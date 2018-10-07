أجزاء منها في وضع كارثي وتشهد حوادث مرور مأساوية

مقاطع الموت بالطريق السيار تحصد أرواح الجزائريين

الجزائرية للطرق السيّارة تُشرّح أسباب حوادث المرور

تواصل عدة مقاطع للموت بالطريق السيار شرق-غرب حصد أرواح الجزائريين دوريا، إذ تشهد وقوع حوادث مرور بشكل شبه يومي لأسباب عدة، على غرار ما يقع بمنحدرات الجباحية في ولاية البويرة والأربعطاش ببومرداس وكذا خميس مليانة بعين الدفلى.

تشهد بشكل شبه يومي بعض مقاطع الطريق السيار شرق-غرب وقوع حوادث مرور مأساوية كثيرا ما أودت بحياة أطفال وشبان ونساء وكهول، بسبب تهور السائقين ووضعية الطريق وأمور أخرى لا تزال تتحدى السلطات العمومية التي لم تتمكن لحد الآن من وضع حد أو التقليل من هذه الظاهرة التي يقع ضحاياها تباعا عبر مختلف مناطق الوطن.

قال المكلف بالإعلام على مستوى الجزائرية للطرق السريعة في اتصال بـ المحور اليومي أمس، إن هذه الأخيرة بصدد القيام بأشغال الصيانة الدورية لبعض مقاطع الطريق السيار، على غرار مقطع الأربعطاش، وأضاف أن أي منشأة لا بد من خضوعها لهذه الأشغال حسب مدة حياتها، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بتدعيم نظام الإشارات، حيث خفضت على سبيل المثال من 80 إلى 60 كلم في الساعة على مستوى منحدر الجباحية الخطير، وكذلك الأمر بالنسبة لمنحدر الأربعطاش الواقع بدائرة خميس الخشنة في ولاية بومرداس، الذي حددت فيه السرعة بـ 80 كلم في الساعة، بسبب طبيعة هذا المسار، وكذا منع المسار الثالث على الشاحنات، في إشارة منه إلى أن الجزائرية للطرق السيارة قد اتخذت بعض الإجراءات التي من شأنها التقليل من حوادث المرور على مستوى المنطقتين سالفتي الذكر، غير أن محدثنا اعتبر أنه يستحيل منع وقوع حوادث مرور بنظام إشارات في ظل الثقافة السائدة لدى السائق الجزائري.

وعدد المكلف بالإعلام على مستوى الجزائرية للطرق السيارة بعض التجاوزات المسجلة التي تصب في خانة عدم احترام قواعد السير، على غرار تجاوز الحمولة المرخص بها، السرعة المفرطة داخل النفق، التجاوز الخطير داخل مثل هذه المنشآت، وكذا عدم احترام الصيانة التقنية للمركبات، معتبرا أن الطريق السيار ليس منشأة عادية وله خصوصيات تحتم على السائق احترام قواعد السير فيه.

وتطرق محدثنا أيضا إلى تجهيز مساحات على أطراف الطريق السيار لتوقف الشاحنات قصد تمكينها من إعادة تعبئة الهواء المشغل لنظام المكابح، بالإضافة إلى تجربة أخرى على مستوى منحدر خميس مليانة تتعلق بوضع الشرائط الاهتزازية الضوئية، بسمك جد ضعيف ومدهونة باللون الأصفر، هدفها تنبيه السائق إلى ضرورة تخفيض السرعة في المنحدر عن طريق الاهتزاز والصوت، وهو ما أدى لانخفاض حوادث المرور في هذا المنحدر، مع إمكانية تعميم التجربة على منحدرات الجباحية والأربعطاش.