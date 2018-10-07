شريط الاخبار
تفاصيل جديدة في قضية بوحجة والنواب تورّط الطيب بلعيز تصريحات السعودية تطمئن منتجي النفط واستقرار الأسعار عند 84 دولارا 6 ملايير دينار تكلفة طرقات الجامع الأعظم يوغرطة آيت أحمد يعلن مساندته للبرلمانية سليمة غزالي تربص الخضر للقاءي البنين ينطلق اليوم بوحجة يلمح إلى الاستقالة عمال التربية يهددون بالعودة إلى الاحتجاج الترخيص للبلديات بإنشاء مؤسسات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وزير الداخلية الإيطالي في زيارة للجزائر لبحث ملفات الحراقة مقاطع الموت بالطريق السيار تحصد أرواح الجزائريين ملتقى بالتعاون مع الاتحاد الأوربي حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون فتح 7 مراكز لتكوين السائقين لنيل شهادة الكفاءة المهنية بتيزي وزو الأطباء المقيمون يحتجون اليوم أمام مقر وزارة الصحة فدرالية السكك الحديدية تطالب برحيل مسيّرها هيئة دربال تُكوّن أعضاءها في دورها الرقابي في استحقاقات الرئاسة حداد ينفي علاقته بكمال البوشي 145 مليار سنتيم مداخيل صندوق الزكاة لعام 1439 تصاعد وتيرة الأزمة في البرلمان بعد مطالبة أويحيى وولد عباس برحيل بوحجة حداد يرافع لتحرير الاقتصاد من البيروقراطية ولد عباس يدعو بوحجة إلى التنحي من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان "بوحجة يمتلك شرعية دستورية لكن هناك شرعية الأمر الواقع" النفط يستقر عند 84 دولارا وسط ضغوطات أمريكية لزيادة إنتاج السعودية نسيب: "المتعاملون المحليون مدعوون لإدماج التقنيات العالمية في الري" مواطنون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع بوحجة منع وكالات الأسفار من الاستعانة بمرشدين مقيمين بالسعودية لتأطير المعتمرين الأمم المتحدة تُشيد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال الإرهابي "ميمون" يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار تآكل احتياطي الصرف الأجنبي يهوي إلى 88 مليار دولار ونفاذه آفاق 2024 الجزائر وتونس ترفعان مستوى التنسيق الثنائي الأفافاس يدعو إلى تكريس 5 أكتوبر يوما وطنيا للحريات أطباء مختصون ضحايا مروجي مخدرات زوّروا وصفات طبية بأسمائهم بدة ينفي تورّطه في "التخلاط" لبوحجة ويؤكّد قرب تسوية الأزمة 73 ألف مكتتب "عدل2" اختاروا مواقع سكناتهم في المرحلة الثالثة عبر 31 ولاية وسائل إعلام روسية تشيد بإمكانيات الجيش وامتلاكه لأحدث الأسلحة زطشي يواصل إهانة الكرة الجزائرية قايد صالح يدعو لتشكيل حصن منيع لحماية الجزائر حجار يكشف عن إلغاء تخصص العلوم السياسية والبيطرة الحكومة تُحمّل الولاة مسؤولية "غضب" المواطن "حمس" تنفض يدها من الصراع المحتدم بالبرلمان الجزائريون ينتظرون قانون التظاهر السلمي ورفع القيود عن تأسيس الجمعيات
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. مقاطع الموت بالطريق السيار تحصد أرواح الجزائريين

أجزاء منها في وضع كارثي وتشهد حوادث مرور مأساوية

مقاطع الموت بالطريق السيار تحصد أرواح الجزائريين

  07 أكتوبر 2018 - 19:48   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
مقاطع الموت بالطريق السيار تحصد أرواح الجزائريين

الجزائرية للطرق السيّارة تُشرّح أسباب حوادث المرور 

تواصل عدة  مقاطع للموت بالطريق السيار شرق-غرب حصد أرواح الجزائريين دوريا، إذ تشهد وقوع حوادث مرور بشكل شبه يومي لأسباب عدة، على غرار ما يقع بمنحدرات الجباحية في ولاية البويرة والأربعطاش ببومرداس وكذا خميس مليانة بعين الدفلى.

 

تشهد بشكل شبه يومي بعض مقاطع الطريق السيار شرق-غرب وقوع حوادث مرور مأساوية كثيرا ما أودت بحياة أطفال وشبان ونساء وكهول، بسبب تهور السائقين ووضعية الطريق وأمور أخرى لا تزال تتحدى السلطات العمومية التي لم تتمكن لحد الآن من وضع حد أو التقليل من هذه الظاهرة التي يقع ضحاياها تباعا عبر مختلف مناطق الوطن.

قال المكلف بالإعلام على مستوى الجزائرية للطرق السريعة في اتصال بـ  المحور اليومي أمس، إن هذه الأخيرة بصدد القيام بأشغال الصيانة الدورية لبعض مقاطع الطريق السيار، على غرار مقطع الأربعطاش، وأضاف أن أي منشأة لا بد من خضوعها لهذه الأشغال حسب مدة حياتها، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بتدعيم نظام الإشارات، حيث خفضت على سبيل المثال من 80 إلى 60 كلم في الساعة على مستوى منحدر الجباحية الخطير، وكذلك الأمر بالنسبة لمنحدر الأربعطاش الواقع بدائرة خميس الخشنة في ولاية بومرداس، الذي حددت فيه السرعة بـ 80 كلم في الساعة، بسبب طبيعة هذا المسار، وكذا منع المسار الثالث على الشاحنات، في إشارة منه إلى أن الجزائرية للطرق السيارة قد اتخذت بعض الإجراءات التي من شأنها التقليل من حوادث المرور على مستوى المنطقتين سالفتي الذكر، غير أن محدثنا اعتبر أنه يستحيل منع وقوع حوادث مرور بنظام إشارات في ظل الثقافة السائدة لدى السائق الجزائري.

وعدد المكلف بالإعلام على مستوى الجزائرية للطرق السيارة بعض التجاوزات المسجلة التي تصب في خانة عدم احترام قواعد السير، على غرار تجاوز الحمولة المرخص بها، السرعة المفرطة داخل النفق، التجاوز الخطير داخل مثل هذه المنشآت، وكذا عدم احترام الصيانة التقنية للمركبات، معتبرا أن الطريق السيار ليس منشأة عادية وله خصوصيات تحتم على السائق احترام قواعد السير فيه.

وتطرق محدثنا أيضا إلى تجهيز مساحات على أطراف الطريق السيار لتوقف الشاحنات قصد تمكينها من إعادة تعبئة الهواء المشغل لنظام المكابح، بالإضافة إلى تجربة أخرى على مستوى منحدر خميس مليانة تتعلق بوضع الشرائط الاهتزازية الضوئية، بسمك جد ضعيف ومدهونة باللون الأصفر، هدفها تنبيه السائق إلى ضرورة تخفيض السرعة في المنحدر عن طريق الاهتزاز والصوت، وهو ما أدى لانخفاض حوادث المرور في هذا المنحدر، مع إمكانية تعميم التجربة على منحدرات الجباحية والأربعطاش.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات