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فيما يشتد الخناق عليه

بوحجة يلمح إلى الاستقالة

  07 أكتوبر 2018 - 19:49   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الوطني
بوحجة يلمح إلى الاستقالة

كشف رئيس المحلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في تصريح للموقع الإخباري الإلكتروني  كل شيء عن الجزائر اعتزامه رمي المنشفة وتقديم استقالته 24 ساعة بعد خرجة الوزير الأول أحمد أويحيى الذي دعاه خلال ندوة نشطمها أمام مناضلات حزب  الأرندي بزرالدة إلى الاستجابة إلى نداء الأغلبية المطالبة برحيله،  دون تقديم إضاحات بخصوص هذا القرار الذي يلي صمودا دام قرابة أسبوعين وجعل قبة البرلمان رهينة صراع بين نواب الأغلبية ورئيس هذه الهيئة الذي تشبث بمنصبه.

يتجه ضباب فصل الخريف الذي يخيم على الغرفة السفلي للبرلمان منذ 13 يوما إلى الانقشاع بعد مد وجزر بين رئيسها السعيد بوحجة ونواب الأفلان، الأرندي، وبقية التشكيلات السياسية التي ساندتهما في هذا المسعى، حيث صرح الرجل لموقع  كل شيء عن الجزائر أنه يعتزم مغادرة منصبه في المجلس الشعبي الوطني دون أن يفصح عن تفاصيل تتعلق بشروط تقديم استقالته، ووجه المعني لومه للوزير الأول احمد أويحي والزمين العام للحزب العتيد، حيث اتهمهما باستعمال ورقة رئاسة الجمهورية لتحريض نواب حزبيهما على التمرد ضده ودفعه إلى ترك مهامه التشريعية التي من انتخب لتوليها من طرف نفس الأطراف والشركاء السياسيين إلي غاية 2022، ليصرح بوحجة قائلا  إن الرئاسة لا علاقة لها بهذه القضية. فلماذا أخبروا نوابهم بأن يوقعوا ضدي قائلين إن الأمر جاء من الرئاسة، قبل أن يضيف  هم متناقضون، وغير قانونيين.

ويرى نواب الموالاة الغاضبون من بوحجة أنهم سجلوا  خروقات في تسيير المؤسسة التشريعية، تبديد المال العام، والتلاعب بمهمات دبلوماسية تستدعي رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، لكن الأخير ينفي كل التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن المطالبين بإستقالته يخالفون قوانين الجمهورية ويُحاولون القفز على الدستور بطريقة غير حضارية.

ز، أيت سعيد

 

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