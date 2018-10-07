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مشروع قانون الجماعات الإقليمية

الترخيص للبلديات بإنشاء مؤسسات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص

  07 أكتوبر 2018 - 19:50   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
الترخيص للبلديات بإنشاء مؤسسات بالشراكة مع القطاعين العام والخاص

يقترح المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية إمكانية إنشاء  تجمعات للجماعات الإقليمية، في إطار مبدأ التعاون والتضامن ما بين الجماعات، بموجب أمر رئاسي، لتنمية المصالح الاقتصادية المشتركة والحكامة الحضرية، ويشترط النص أن تكون هذه الجماعات الإقليمية التي تنشأ بهذا الشكل والتي تتمتع بقانون أساسي خاص وموارد مالية، هي منظمات محلية ولا تشكل جماعات إقليمية بمفهوم هذا الإقليم.

 

تنص المادة 5 من المشروعالذي يتضمن 496 مادة، علي أن تتوفر الجماعات الإقليمية قصد تجسيد التضامن المالي بينهما وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين هما  صندوق التضامن للجماعات الإقليمية، وصندوق الضمان للجماعات الإقليمية.

وفي مادة أخرى، يذكر المشروع أنه يتاح للجماعات الإقليمية التي تمتلك موارد كافية، في إطار التضامن المالي ما بين الجماعات وبعد مداولة مجالسها، منح إعانات أو مساعدات مالية مؤقتة لفائدة جماعات أخرى ترتبط معها إقليميا أو تنتمي للولاية ذاتها، كما يمكن لجماعتين إقليميتين أو أكثر مرتبطتين إقليميا، تنتميان إلى ولاية أو عدة ولايات، أن تشتركا في إطار التعاون ما بين الجماعات، لا سيما من أجل  تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمهما، عبر إدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات والتجهيزات المشتركة، إنشاء وضمان تسيير المصالح العمومية الجوارية، إنشاء مؤسسات عمومية محلية، تتكفل بمهام المرفق العمومي المحلي، ترقية بصفة مشتركة للنشاطات الاقتصادية المرحبة بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكة المبرمة.

في المشروع كذلك، إتاحة للمجالس المحلية المنتخبة المبادرة إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الشراكة مع القطاع العام أو القاع الخاص، على أن تحدد حصة من الأرباح الناتجة عن نشاطات المؤسسة بشكل متفق عليه وتصب في ميزانية الجماعات الإقليمية، كما يبادر المجلس المحلي بمشاريع أخرى خاصة بالاستثمارات المنتجة، بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والأولويات الاقتصادية للجماعات الإقليمية، خاصة في السياحة والنقل والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد.

م . ن

 

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