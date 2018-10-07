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بعد إحالتها على لجنة الوساطة وفض النزاعات

يوغرطة آيت أحمد يعلن مساندته للبرلمانية سليمة غزالي

  07 أكتوبر 2018 - 19:55   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
يوغرطة آيت أحمد يعلن مساندته للبرلمانية سليمة غزالي

أعلن يوغرطة آيت أحمد، نجل مؤسس جبهة القوى الاشتراكية، تأييده للبرلمانية سليمة غزالي التي استدعيت للمثول أمام لجنة الوساطة وفض النزاعات، عند تنقله أمس إلى مقر الحزب.

 

جاء تنقل يوغرطة من سويسرا للعاصمة ونشره صورا مع غزالي لتأكيد وقوف عائلة آيت أحمد معها ضد قيادة الحزب التي أحالتها على لجنة الوساطة، بسبب مقال هاجمت فيه قيادات عسكرية.

ووجه الأفافاس استدعاء للرئيس السابق للكتلة البرلمانية شافع بوعيش للمثول أمام اللجنة نفسها، غير أن الأخير اعتذر وطالب بتحديد موعد آخر، بسبب وجوده بمصلحة أمراض القلب بمستشفى بجاية أين يخضع للرعاية الطبية.

ولم تكتف قيادة أقدم حزب معارض في الجزائر باستدعاء رئيس المجموعة البرلمانية سابقا، شافع بوعيش، للمثول أمام لجنة الوساطة وتسوية النزاعات، بل استدعت أيضا النائب سليمة غزالي، لتمثل أمام هذه اللجنة.

ويرجع سبب استدعاء القيادي البارز في حزب الأفافاس للمثول أمام لجنة المنزاعات في الحزب التي تعادل لجنة التأديب والانضباط، إلى توجيهه عدة اتهامات لمسؤولين على مستوى إدارة ولاية بجاية دون الرجوع لقيادة الحزب، أما سليمة غزالي فإن السبب الرئيس لاستدعائها هي الأخرى -حسبما يتم الترويج له- فيتمثل في كتاباتها الأخيرة التي نشرت عبر إحدى المواقع الإلكترونية، شككت فيها بخصوص التعديلات الأخيرة التي أجريت في المؤسسة العسكرية، دون الرجوع لقيادة الحزب، وهو ما تطلب استدعاءها لاستفسارها.

وأكد يوغرطة عبو، المكلف بالإعلام في جبهة القوى الاشتراكية، خبر استدعاء كل من النائبين بوعيش وغزالي، للمثول أمام لجنة الوساطة وتسوية المنازعات، ورفض المسؤول الكشف عن الأسباب الحقيقية لاستدعائهما، مكتفيا بالتصريح بأن مثل هذه الأمور داخلية تخص الحزب، مضيفا هي داخلة في تنظيم الحزب، مؤكدا اللجنة تقوم بوظيفتها في إطار قوانين الحزب التي تنظم مثل هذه الحالات، معلقا على استدعاء النائبين بالقول: ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يتم فيها استدعاء عضو للمثول أمام لجنة الوساطة، التي يرأسها عضو منتخب من المجلس الوطني للحزب.

جدير بالذكر أن جبهة القوى الاشتراكية عاشت خلال الفترة الماضية صراعا داخليا غير معلن، حيث عمدت القيادة إلى إقصاء العديد من معارضيها الراديكاليين ولو بصفة تدريجية، وكان آخرهم النائب بوشافع بوعيش الذي أزعج الهيئة الرئاسية في كثير من المرات، خاصة أن بعض المصادر تتحدث عن وجود نية واضحة للعيان من قبل قيادة الأفافاس من أجل تصفية عائلة آيت أحمد من داخل الحزب، وهذا الذي يرفضه المناضلون.

كما عاش الحزب المعارض في السنتين الأخيرتين عدة أزمات على مستوى القيادة، أبرزها الخلاف الذي جمع رشيد حاليت عضو الهيئة الرئاسية مع رفاقه في الحزب، والذي أسفر عن إقصائه من الحزب بصفة نهائية، بالإضافة إلى استقالة علي العسكري قبل أسابيع ثم عودته، وتنظيم مؤتمر استثنائي أسفر عن انتخاب هيئة رئاسية جديدة.

م . ن

 

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