وزارة الصحة تطلق تطبيق لمعرفة الصيدليات المناوبة وأنشطة المستشفيات

أطلقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تطبيق لفائدة المواطنين على الهاتف النقال في المستوى الوطني.

ويضع هذا التطبيق “SIHA-DZ” تحت تصرف المواطنين، أماكن تواجد الصيدليات المفتوحة خ لال النهار و صيدليات المناوبة.

بالإضافة إلى، المؤسسات الإستشفائية وأنشطتها الطبية والجراحية، والإستعجالية، وكذا الهياكل الجوارية “العيادات متعددة الخدمات، وقاعات العلاج”.

وحسب بيان لوزارة الصحة،تحصل النهار اون لاين، على نسخة منه، فإنه يمكن تحميل التطبيق عبر “غوغل بلاي ستور”،والموقع الإلكتروني للوزارة.

www.sante.gov.dz/downloads/sihadz.php