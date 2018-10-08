محكمة سيدي امحمد تفتح ملف التلاعب بمساكن في بولوغين

المير السابق يعترف بمنح شهادتي إقامة لشرطيين وإدراجهما في قائمة المستفيدين

باشرت محكمة سيدي امحمد أمس، مناقشة ملف قضية 22 متهما، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بولوغين والمير السابق، المتابعين في قضية فساد متعلقة بالتلاعب بقائمة المستفيدين من المساكن عقب زلزال أوت 2014، حيث اعترف المير السابق لبلدية بولوغين خلال جلسة المحاكمةبوجود حالات اجتماعية لا علاقة لها بزلزال أوت 2014 داخل قائمة المستفيدين المستعجلة التي أمر بها وزير الدولة آنذاك، مؤكدا أنه منح شهادتي إقامة لشرطيين قالا إنهما كانا مهددين من طرف الإرهاب، محملا اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الملفات مسؤولية إعداد القائمة، في حين تبرأ المير الحالي من التهم المنسوبة إليه أو منحه شهادة إقامة مكنت صهره من الظفر بسكن.

يواجه المتهمون في قضية الحال جملة من التهم المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور والإدلاء بتصريحات كاذبة وإخفاء مستندات تحول دون إكمال التحريات.

برأ نفسه وأكد أن ملفات المستفيدين تخص المتضررين من الزلزال

استهلت هيئة محكمة سيدي امحمد في استجواب المتهم الرئيس في القضية، ويتعلق الأمر بـ المير السابق لبلدية بولوغين المدعو ز. نور الدين الذي حمّل خلال استجوابه مسؤولية إعداد قائمة المستفيدين من المساكن التي تخص المتضررين من زلزال أوت 2014إلى اللجنة الولائية المكلفة بها، نافيا بشدة علاقته بتزوير الملفات، مؤكدا أنه قام بواجبه كرئيس بلدية، مضيفا أنها لم تسجل أي أضرار خلال الزلزال، مشيرا إلى أنّ الوفد الذي زار المنطقة آنذاك برئاسة وزير الدولة ووالي الجزائر عبد القادر زوخ، أمر بإحصاء جميع المتضررين والقاطنين بالبنايات الهشة، على غرار شارع الأمير خالد، من أجل ترحيلهم ومنحهم مساكن مستعجلة، مبرزا في معرض أقواله أن المجلس البلديقام باستلام كل الملفات الخاصة بالمتضررين البالغ عددها نحو 172 ملف منذ التاسعة ليلا، وتسليمها في ساعة مبكرة من اليوم الموالي للجنة المكلفة على مستوى ولاية الجزائر، وهي المسؤولة عن قائمة المستفيدين، ليضف أنه سلمها القائمة قبل أن تصل أخبار عن ترحيل أزيد من 200 مستفيد، في حين كشفت التحقيقات وجود تزوير في شهادات الإقامة ومنحه شهادات إقامة لعائلاتلا تقطن بالبلدية، مقدما أسماء محددة، ليعترف المير بمنحه شهادتي إقامة لشرطيين كانا مهددين خلال العشرية السوداء من طرف الإرهاب، واستفادا من مسكنين لأنهما كانا يقطنان في إقليم البلدية ليس إلا، بينما أنكر الإشاعات المتعلقةبحصول ابنه على مسكن.

المير الحالي لبولوغين ينكر منح صهره شهادة إقامة لأجل مسكن

خلال استجوابرئيس المجلس الشعبي الحالي لبولوغين ل.توفيق الذي كان الأمين العام للبلدية خلال الوقائع، أنكر بشدة تورطه في جرم التزوير واستعمال المزور أو تسليمه شهادة إقامة وإدراجها ضمن ملف أخ زوجته صهره، مقابل حصوله على مسكن، مضيفا أن هذا الأخير قبل أن يكون صهره كان عون نظافة على مستوى البلدية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تذكر قالائمة أو عدد الملفات التي تم منحها للجنة الولائية، كما أنكر علاقته بإحدى السيدات التي شاعت أخبار بأنها زوجته واستفادت من مسكن. من جهة أخرى، أشار المتهم إلى أن موظفي الشباك ومصلحة الحالة المدنية هم من أوكلت إليهم مهمة استلام الملفات من المواطنين وعدم تسليمها شخصيا للأميار، في حين أكدت التحقيقات أن المتهمين أدرجوا ملفات لعائلات على أساس أنها تقطن ببناية تضررت من الزلزال وسيتم تهديمها وهي العمارة 22 الواقعة بنهج الأمير خالد، بينما أن هذه البناية تم هدمها مباشرة بعد فيضانات 2001.

رئيسة مصلحة الحالة المدنية تتحصل على مسكن بمساعدة المير السابق

تم الاستماع أيضاإلى رئيسة مصلحة الحالة المدنية ك.م، التي تمكنت من الحصول على مسكن مع المتضررين من الزلزال رغم أنها لم تصنف ضمنهم من طرف فرق المراقبة التقنية التابعة للولاية، وكانت قد أودعت ملفا في وقت سابق ضمن صيغة الاجتماعي لأنها مطلقة وأم لطفل،وخلال استجوابها من قبل هيئة المحكمة صرحت بأنها استفادت من مسكن عبر عنوان والدها المقيم ببولوغين، بينما نفت معرفتها العنوان الذي أدرج في ملفها القضائي والذي ذكره ممثل الحق العام، وأكدت المتهمة أن ملفها سلمته للمير شخصياأسبوعا قبل الزلزال في إطار إحصاء ملفات البنايات الهشة.

وللإشارة فإن الاستماع إلى بقية المتهمين سيتواصل من طرف هيئة المحكمة، في انتظار التماسات النيابة.