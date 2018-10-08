العمليات تمت قبل زيارة ميركل الأخيرة

ترحيل 400 حراق جزائري من ألمانيا منذ جانفي 2018

أحصت مصالح الأمن الألمانية ترحيل 400 حراق جزائري خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة الجارية، في الوقت الذي أحصى فيه مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي لطلبات اللجوء 900 طلب من طرف الجزائريين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية من بين إجمالي 93316 طلب لجوء، تم قبول 8 منهم باعتبارهم لاجئين سياسيين و9 على ما يسمى الحماية الفرعية التي تمنحهم الإقامة مدة عام، فيما حصل 12 آخرون على حظر الترحيل.

ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا إلى الدول المغاربية، الجزائر وتونس والمغرب، رغم فشل الحكومة الاتحادية في تصنيف هذه الدول كـدول آمنة أمام مجلس النواب الألماني بوندستاغ حسب ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، ونشرت الصحيفة الألمانية في عددها الصادر أمس نقلا عن مصادر أمنية أن عدد المرحلين إلى الجزائر بلغ 57 جزائريا سنة 2015 وارتفع إلى 400 شخص حتى نهاية أوت الماضي، بينما بلغ عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا إلى الوطن خلال العام الماضي 504 جزائريين، وبالنسبة لتونس، ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا من 17 حالة عام 2015 إلى 231 تونسيا حتى نهاية أوت الماضي و251 شخصا عام 2017، وارتفع عدد المرحلين إلى المغرب من 61 مغربيا عام 2015 إلى 476 شخصا حتى نهاية أوت الماضي و634 فردا عام 2017، وتأتي هذه العمليات قبل إعطاء الجزائر موافقتها لاستعادة الحراقة الجزائريين الموجودين في ألمانيا بشرط التأكد من هوية المرحلين، وقال الوزير الأول احمد أويحيي خلال لقائه مع ميركل الشهر الفارط بأن الجزائر حريصة على استعادة كل أبنائها المقيمين بطريقة غير شرعية هناك سواء كان عددهم 3 آلاف أو حتى 5 آلاف، مبدئيا بالمقابل رفض الجزائر إتمام عمليات الترحيل برحلات خاصة شارتر.

للإشارة فقد كشف تقرير صحافي أن الشرطة الألمانية تتحرى حاليا عن نحو 300 ألف شخص يجب إلقاء القبض عليهم، من بينهم حوالي 127 ألف أجنبي بينهم جزائريون يتعين عليهم مغادرة البلاد، وذكرت صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر أول أمس، استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا، أنه كان هناك 297820 شخصا بالضبط من هؤلاء الأشخاص حتى يوم 31 ديسمبر لعام 2017.