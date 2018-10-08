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إجراء الباك الرياضي ابتداء من 21 مارس

وزارة التربية تفرج عن موعد سحب استدعاءات البكالوريا

  08 أكتوبر 2018 - 22:13   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة التربية تفرج عن موعد سحب استدعاءات البكالوريا

دعت وزارة التربية الوطنية التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا إلى سحب استدعاءاتهم خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى غاية 14 فيفري 2019 وذلك بعد التأكد من صحة المعلومات المسجلة من طرف التلاميذ المعنيين مابين منتصف الشهر الجاري أكتوبر والشهر المقبل، فيما حددت فترة الامتحانات الوطنية من 29 ماي إلى 20 جوان.

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن انطلاق عملية تأكيد التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا من التسجيل أو سحب الاستدعاءات عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات  أوناك  ستكون خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى غاية 14 فيفري 2019 وذلك لتأكيد التسجيل والتأكد ثانية من صحة المعلومات المسجلة.

أضافت الوزارة أنه على المترشح في حالة اكتشاف وجود خطأ أن يقوم بإبلاغ مؤسسة التمدرس بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين أو مديرية التربية بالنسبة للطلبة الأحرار التي تقوم بدورها بإرسال التصحيحات اللازمة إلى فرع الديوان الذي تتبعه، معلنة أن اختبارات التربية البدنية والرياضية ستجرىابتداء من 21 مارس 2019 وتمتد إلى غاية الـ06 أفريل، مضيفة في الشأن ذاته أنه يتعين على الطلبة المعنيين سحب استدعاءاتهم الخاصة باختبارات التربية البدنية والرياضية ابتداء من 03 مارس، في حين أن سحب الاستدعاءات الخاصة بالاختبارات الكتابية من الموقع سيكون في حدود 15 ماي 2019.

في ذات السياق، أفرجت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بداية الشهر الجاري عن رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية الجارية، حيث سيتم إجراء امتحانات شهادة نهاية التعليم الابتدائي  السّانكيام يوم 29 ماي 2019، وامتحانات شهادة التعليم المتوسط  البيام ابتداء من 09 جوان إلى 11 من نفس الشهر، في حين ستجرى امتحانات شهادة البكالوريا  ما بين 16 و 20 جوان، أما عن مواعيد التسجيلات لإجراء الإمتحانات الوطنية للأطوار التعليمية الثلاث لا سيما امتحانات شهادة نهاية التعليم الابتدائي  السّانكيام، وشهادة التعليم المتوسط  البيام وامتحانات شهادة البكالوريا وعكس السنوات الماضية قررت وزارة التربية توحيد تاريخ التسجيلات، والتي ستكون في الفترة الممتدة مابين 15 أكتوبر و15 نوفمبر، عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات  أوناك.

نبيل شعبان.

 

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