قرار وزاري مشترك يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل الليسانس

وزارتا السياحة والتعليم العالي تفتتحان تخصص تسيير وكالات السياحة

فتحت وزارتا السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي المجال للطلبة الحائزين على شهادة البكالوريا لدراسة شعبة علوم التسيير في العديد من المجالات التي لها علاقة بقطاع السياحة، لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة.

حسب قرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم فتح شعبة علوم التسيير في تخصصات تسيير وكالة السياحة والأسفار، تسيير التنمية المستدامة للسياحة، تسيير الإيواء، بالإضافة إلى تسيير الإطعام، ميدان: العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، على أن يحدد برامجها البيداغوجية لنيل شهادة الليسانس الأكاديمية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وأردف المصدر أن هذا القرار بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى فتح، ابتداء من السنة الجامعية 2015-2016، الشعبة السالف ذكرها، أي علوم التسيير.

وحسب البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة الليسانس الأكاديمي في ميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية-شعبة علوم التسيير-بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، فسيدرس الطالب في تخصص تسيير وكالة السياحة والأسفار خلال مرحلة التعليم القاعدي المشترك وعلى مدار ستة سداسيات، مواد المحاسبة المالية، اقتصاد جزئي وإدارة المؤسسة، بالإضافة الى حسب القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية - تسويق أساسي، رياضيات، مدخل إلى الإعلام الآلي، أساسيات سياحية 1، حقوق ولغتين إنجليزية وإسبانية، وكذا مواد اقتصاد كلي، علم اجتماع التنظيمات، تسويج مزيجي، إحصاء وصفي، أساسيات سياحية 2 وقانون تجاري، خلال السداسي الثاني.

كما سيدرس الطالب خلال السداسي الثالث مواد على غرار مالية المؤسسة، مراقبة التسيير، تسيير فندقي وسياحي، بحوث العمليات، طرق إحصائية واقتصاد سياحي، وكذا اللغة الإنجليزية والإسبانية.

أما خلال السداسي الرابع فسيدرس الطالب مواد تسيير الموارد البشرية، تسيير الأحداث الخاصة، إنتاج الأسفار والمقاولات السياحة، إضافة الى اتصال سياحي، سياحة ومحيط ومؤسسات ومنشآت فندقية سياحية 2، وكذا قانون فندقي وسياحي واللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وخلال السداسي الخامس يدرس الطالب مواد تهيئة الأقطاب السياحية، ترقية الإشهار السياحي، تسيير وكالات السياحة والأسفار، وكذا مواد شبكات التوزيع، تسويق سياحي، تنشيط سياحي وعلم اجتماع الترفيه ومواد أخرى.

وفي السداسي الأخير تُدرس مواد تسيير الوجهات السياحية، إدارة أنواع الخدمات السياحية، تسيير الاستقبال، نقل وسياحة إضافة إلى اللغتين الإنجليزية والاسبانية التي يدرسهما الطلاب في هذا التخصص خلال كامل السداسيات.

ومن شأن هذا التخصص الجديد أن يرتقي بأداء وكالات السياحة والأسفار التي لا تساهم في جلب السائح الأجنبي ولا تحافظ على نظيره الجزائري على أرض الوطن، أمام ازدهار الوجهات السياحية في عدد من الدول العربية وحتى الأوربية، على غرار تونس، المغرب وتونس وكذا تركيا ووجهات أخرى في آسيا.