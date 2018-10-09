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اعتبرت نقابة غير قانونية منذ العام الماضي

اجتماع طرفي النزاع داخل كناس لاسترجاع الاعتماد خلال أيام

  09 أكتوبر 2018 - 19:31   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
اجتماع طرفي النزاع داخل كناس لاسترجاع الاعتماد خلال أيام

أوضح ممثل المجلس الوطني للأساتذة الجامعيين  الكناس، أن حل الإشكال القائم بين طرفي النزاع داخل النقابة سيتم حله في القريب العاجل من خلال تشكيل لجنة تتكون من أعضاء المكتب الوطني وأعضاء مؤسسين، من أجل لم الشمل وتوحيد  الكناس ومطالبة وزارة العمل والتشغيل باعتماد النقابة من جديد لتتمكن من حمل راية الدفاع عن حقوق الأساتذة الجامعيين.

 

تم استبعاد نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي  الكناس من قائمة النقابات المعتمدة بقرار من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال السنة الماضية، بحجة أنها تنشط في  أطر غير قانونية، وهو ما جعل المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي  الكناس في تصريح سابق يعتبر أن قرار وزير العمل مراد زمالي الأخير و تصريحاته مجرد  زوبعة في فنجان ولاحدث، بالنظر إلى عراقة وقدم نقابة  الكناس، مشيرا إلى التناقض الواضح في تصريحات الوزير فيما يخص قائمة النقابات المعتمدة، حيث أكد بتاريخ 03 مارس 2018 أن نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العاليتنشط في إطار قانوني، لكن بتاريخ 23 أفريل صنف الكناس ضمن النقابات غير المعتمدة.

في السياق، أبرز ميلاط في تصريح سابق لـالمحور اليومي، أن ما يحدث يتمثل في استبعاد أكبر ثلاث نقابات، على غرار الكناباست والأنباف، وهو دليل على وجود مؤامرة وعملية انتقامية، وهذه القائمة تظهر أن لدى البعض سوء نية، يراد منه الخلط بين مفهوم النقابة التمثيلية والنقابة القانونية، وكأن النقابة غير التمثيلية ليست نقابة قانونية، مشيرا إلى أن النقابة غير التمثيلية التي لا تتوفر فيها شروط التمثيل (20� المنصوص عليها في نصوص المواد 34 و35 من قانون 90/14)، وهي نقابة قانونية تتمتع بكافة الحقوق النقابية الدستورية من نشاط وعقد للجمعيات العامة وجمع الانخراطات والدعوة للاحتجاجات وتأطيرها، غير أن ممثليها المحليين لا يتمتعون بصفة المندوب النقابي، وبالتالي لا يتمتعون بالامتيازات النقابية والمهنية والمالية المرتبطة بهذه الصفة، ولا يحق لها أيضا المشاركة في المفاوضات الجماعية وفي لجان التحكيم، وهي كلها مجرد امتيازات لا تمس بالحقوق النقابية التي يكفلها القانون لجميع النقابات سواء كانت تمثيلية أو لا.

نبيل شعبان

 

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