حجز أكثر من كيلوغرامين من القنب الهندي بالرويبة

حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر 2.1 كيلوغرام من نوع "القنب الهندي" و35 قرص مهلوس وذلك على خلفية توقيف شخصين مشتبه فيهما.

تمت العملية إثر دوريات أمنية لفرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، لفت انتباه عناصر الشرطة، مركبة سياحية بالقرب من الملعب الأولمبي مركوبة بطريقة مريبة وعلى متنها شاب في العشرينات، بعد التقرب منه ومراقبة هويّته واخضاعه لعملية التلمّس الجسدي القانونية، عثر بحوزته على قرص مهلوس، عليه، تمّ توقيفه والتحرّي معه في هذا الشأن، حيث تبيّن أنّه من المروّجين لهذا النوع من المؤثرات العقلية، استنادا لإذن نيابي صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمّ تفتيش منزل المشتبه فيه، حيث عُـثر على كميّة من "القنب الهندي" وزنها 2.1 كلغ، بالإضافة الى 35 قرص مهلوس، بعد مواجهته بما نسب عليه، اعترف على محضر رسمي أن ما ضُبط بحوزته، تحصّل عليه من عند شخص آخر مشتبه فيه، هذا الأخير تمّ توقيفه بعد عمليّة ترصّد محكمة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، اين أمر بوضعهما الحبس المؤقّت.

إبتسام طوبالي