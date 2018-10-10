المؤسسة العسكرية...تطوير قوام المعركة للقوات المسلحة مرتبط بالتكوين

قالت المؤسسة العسكرية إن تطوير قوام المعركة للقوات المسلحة تقتضي إيلاء أهمية خاصة للتكوين، واعتبرت أن هذا القطاع يشهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية، بما يسهم في تكوين مورد بشري مؤهل واعداد مقاتل متكامل عسكريا وعلميا، يضطلع بدوره ضمن القوات المسلحة في السلم أو الحرب على أحسن وجه.

أوضحت المؤسسة العسكرية أن القيادة العليا للجيش، حرصت في السنوات القليلة الماضية، مسنودة بتوجيهات الرئيس بوتفليقة، ضمن مقاربات ذات الصلة بتطوير قوام المعركة، تستند إلى العقيدة الدفاعية لجيشنا، على احاطته بكل الإمكانيات والوسائل البشرية منها والمادية، التي تمكنه من المضي قدما فيكسب عوامل القوة، ومن ثم أداء رسالته العظيمة والمهام الثقيلة المنوطة به وفقا للدستور، وأوضحت في افتتاحية مجلة الجيش، أن ذلك وفق استراتيجية شاملة، ترمي إلى الرفع من قدرات تشكيلاته القتالية والارتقاء به إلى مراتب عليا، حتى يكون في حسن ظن الأمة وتطلعاتها في جيشها، وهو يسعى تدريجيا لكسب معركة التطور وتسخيرها خدمة للوطن والدفاع عن سيادته.