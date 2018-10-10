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وفد جزائري يشارك في الأيام الجزائرية لترويج المنتجات الفلاحية بفرنسا

  10 أكتوبر 2018 - 14:45   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
وفد جزائري يشارك في الأيام الجزائرية لترويج المنتجات الفلاحية بفرنسا

يشارك مجمع تثمين المنتجات الفلاحية، في الأيام الجزائرية  بغرفة التجارة والصناعة  في بوردو جيروند بفرنسا .

وهذا من يوم الأربعاء 10 الى غاية السبت 13 أكتوبر2018 ،  وهذافي إطار الشراكة بيمن القنصلية الجزائرية في بوردو ومنطقة أكتيان الجديدة.

ستسمح التظاهرة  بالترويج، للمنتجات الجزائرية بمجموهة الجزائرية بمجموعة من المنتجات المحلية،خاصة الزيتونومنتجات التمور.

إضافة الى التين ومشتقاتها والخضر والفواكه،وسيتم عرض هذه المنتجات لتسليط الضوء على جودة  وتنوع المنتجات الفلاحية الزراعية.

كما سيتم تنظيم معرض خاص لبيع المنتجات الجزائرية، بهدف التعريف بالإمكانيات الإقتصادية الجزائرية وترقية الإستثمارات خاصة في الفلاحة والزراعة الغذائية.

ويشارك مجمع تثمين المنتجات الفلاحية في لقاء إقتصادي تحت عنوان الجزائر –فرنسا فرص الإستثمار والشراكة.

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