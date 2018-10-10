تراجع جواز السفر الجزائري بـ 10 مراتب مقارنة بـ2018

عرف جواز السفر الجزائري تراجع في الترتيب العالمي، حسب ما كشفه مؤشر “هينلي آند لتتنرز باسبورت اندكس” في تصنيفه لعام 2018.

حيث احتل المرتبة 91 عالميا، بعدما كان يحتل المرتبة 81 عالميا في تصنيف ذات المؤشر الخاص بسنة 2017.

وبهذا تراجع جواز السفر الجزائري بـ 10 مراتب مقارنة بالسنة الماضية.

للإشارة اعتمد مؤشر “هينلي باسبروت” في تصنفيها الخاص بـ 2018 على معطيات صادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي.

حيث احتل جواز سفر اليابان المرتبة الأولى، بحيث يسمح بالسفر إلى 190 دولة دون تأشيرة.

أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب سنغافورة الذي يسمح الدخول إلى 189 دولة.

أما المرتبة الثالثة فجاءت مناصفة مع كل من ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.