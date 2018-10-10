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9 قتلى و25 مفقوداً في غرق قارب مهاجرين

  10 أكتوبر 2018 - 15:20   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
9 قتلى و25 مفقوداً في غرق قارب مهاجرين

قال خفر السواحل التركي، الأربعاء، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تركيا الغربي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأضاف أن 25 آخرين ما زالوا مفقودين.

ولم تتضح وجهة القارب أو من أين أبحر. وعبر مئات الآلاف من المهاجرين الممر المائي بين تركيا واليونان في عام 2015 قبل أن تحد أنقرة من تدفق المهاجرين بموجب اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

وقال خفر السواحل، إن القارب غرق قبالة إقليم إزمير بعد تسرب المياه إليه بعد فترة وجيزة من إبحاره. وأفاد بيان لخفر السواحل، أن عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على المفقودين. وأضاف أن القارب كان يقل نحو 35 مهاجراً.

وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015 العديد منهم فروا من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتراجع تدفق المهاجرين بشكل كبير بعد اتفاق في عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أعقاب وفاة المئات أثناء محاولة الوصول إلى جزر يونانية على بعد كيلومترات قليلة من السواحل التركية.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين من الشرق الأوسط الذين وصلوا لدول الاتحاد الأوروبي 172301 في عام 2017 انخفاضاً من 362753 مهاجراً في 2016 ومن مليون و15078 مهاجراً في 2015.

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