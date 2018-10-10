إستحداث جائزة وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة

استحدثت الحكومة جائزة وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة مع تحديد شروط وكيفيات منحها، حسب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 57 الأخير من الجريدة الرسمية.

وبحسب نص المرسوم، فإن الجائزة تهدف الى مكافأة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المبتكرة التي وضعت حيز التنفيذ منتجا (سلعة أو خدمة)، أو طريقة إنتاج جديدة، أو محسنة بشكل كبير أو طريقة تسويق جديدة، أو طريقة تنظيمية جديدة في ممارسات المؤسسة أو في تنظيم مكان العمل أو في العلاقات الخارجية.

وتتمثل الجائزة في منح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الفائزة التي لها أكثر من 3 سنوات من النشاط في قطاع يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ميدالية وشهادة استحقاق ومكافأة مالية يحدد مبلغها بـ 2.000.000 دينار جزائري للفائز الأول و 1.600.000 للفائز الثاني و 1.200.000 بالنسبة للفائز الثالث.

في حين تمنح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة، والتي تنشط في قطاع يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة: ميدالية وشهادة استحقاق ومكافأة مالية حددت بـــ:

100.000دينار جزائري للفائز الأول ،800.000 للفائز الثاني ،600.00 دينار جزائري للفائز الثالث.

وحدد المرسوم، الشروط الواجب توفرها والتي تمثلت في أن يكون للمؤسسة 3 سنوات من النشاط ، بإمكانيات نمو قوي، استخدام تكنولوجيا جديدة والحاجة الى تمويل خاص ومكيف.

يسلم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنوياالجوائز،بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة الجائزة، وذلك خلال حفل.

على أن يرأس لجنة الجائزة شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .