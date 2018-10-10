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شقيقة الراحل تعتبر الأمر مساسا بالذاكرة اللامادية للمرحوم

تأجيل قضية تعيين خبير لجرد ممتلكات معطوب إلى 7 نوفمبر القادم

  10 أكتوبر 2018 - 19:49   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الوطني
تأجيل قضية تعيين خبير لجرد ممتلكات معطوب إلى 7 نوفمبر القادم

قررت رئيسة قسم العقاري لدى محكمة تيزي وزو، أمس، تأجيل في الدعوى القضائية التي رفعتها أرملة معطوب الوناس السيدة نادية معطوب- براهيمي، ضد كل من ورثة الفنان الممثلين في كل من والدته، شقيقته وعمه، إلى تاريخ 7 نوفمبر القادم والمتضمنة تعيين خبير عقاري لجرد واحصاء تركة المرحوم وتهيئة لإجراء مشروع قسمة.

جاء في عريضة افتتاح الدعوى لفائدة أرملة المرحوم معطوب الوناس السيدة براهيمي نادية أن المرحوم خلف تركة لتزال مشاعة بين الورثة، تتمثل في عدة منقولات وعقارات منها مسكن متواجد بقرية توريرث موسى، سيارة من نوع ميرسيدس، محلين تجاريين بالمدينة الجديدة بتيزي وزو، أموال في حسابات بنكية داخل وخارج الوطن. وذلك استنادا إلى المادة 722 و724 من القانون المدني الجزائري  تنص المادة 722 من القانون المدني على أنه يحق لكل وارث المطالبة بالخروج من حالة الشيوع وذلك بفرز حصة كل وارث من التركة. من جهة أخرى وحول القضية التي اجلتها المحكمة بسبب غياب طرف المدعي الممثلة في ارملة معطوب وكذا نا علجيه لأسباب صحية لتواجدها بإحدى مستشفيات فرنسا منذ 5 أكتوبر الجاري- أكدت شقيقة الراحل مليكة معطوب، على أن الدعوى التي رفعتها السيدة نادية براهيمي، تعد في الأصل دعوى تحركها جهات أقلية معروفة بالمنطقة. وأكثر من ذلك قالت بأنها ما أقدمت عليه السيدة نادية براهيمي يعد مساسا لذاكرة معطوب الوناس، حيث أنه لا يمكن لأي خبير جرد القيمة الحقيقية لسيارة الراحل او منزله كما جاء في عارضة الدعوى باعتبارها كموروث لامادي تعود مليكته لكافة الناس سواء بمنطقة القبائل او الجزائر عامة. وفي نفس السياق قالت المتحدثة في تصريحاتها للصحافة المحلية، أن المراد من وراء كل هذه البلبلة هو معارضة مشروع انجاز متحف معطوب الوناس من رغم أن عائلته سبق وان أعلنت عن المشروع في 1998 وكذا في 2006، وأن حيراك أرملة معطوب جاء مباشرة بعد قرار تمويل المتحف من طرف رئيس الجمهورية.  هنا نلاحظ تناقضا كبيرا في إجراءات أرملة معطوب، حيث من جهة ترفض كل ما هو صادر من طرف الدولة ومن جهة مقابلة تلتمس من العدالة الجزائرية الفصل في قضيتها، فضلا عن أنها تستفيد من منحة ضحايا الإرهاب وغيرها من العائدات المادية الاخرى منذ 20 سنة في حين ان والدتي رفضت منحة ضحايا الارهاب. على صعيد اخر أعربت مليكة معطوب عن انها ستواصل النضال من أجل حماية ذاكرة شقيقها المغتال من مبدأ أنها تمتلك مع أمها 77 بالمائة كميراث عن أملاك المرحوم، وهو الميراث الذي سلم وحول إلى مؤسسة معطوب الوناس التي أسست بطابع خاض ما يمنعها من الاستفادة من اعانات الدولة ويخول لها صلاحية الاستفادة من ميراث الراحل وجعلها في صالح حماية ذاكرته.

أغيلاس. ب

 

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