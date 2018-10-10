بينما تمت يرمجة 600 مشروعلحماية المدن منها

نسيب يرجع سبب 50 بالمائة من الفيضانات إلى صعود مياه الوديـان

أرجع وزير الموارد المائية حسين نسيب نسبة 50 بالمائة من الفيضانات التي شهدتها المدن الجزائرية في الفترة الأخيرة إلى صعود مياه الأودية وانسداد الروافد المؤدية إليها بسبب البنايات الفوضوية والمفرغات العشوائية على أطراف الأودية، مشيرا إلى برمجة 600 مشروعا لحماية المدن منذ سنة 2000، من بينها 120 مشروع ما زال قيد الإنجاز.

أوضح نسيب لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير أن العشريتين الأخيريتن شهدتا فيضانات على مستوى العديد من المدن الجزائرية، على غرار فيضانات باب الوادي والمسيلة وسيدي بلعباس والبيض وغرداية، مما تطلب من الحكومة الشروع فيتجسيد 600 مشروعلحماية المدن من أخطار الفيضانات على غرار السدود الكبيرة والصغيرة التي بلغ عددها حاليا 80 سدا بقدرة تخزين تناهز 8.5 مليار متر مكعب من المياه.

وجدد وزير الموارد المائية الإعلان عن ستراتيجية وطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات تغطي كل ولايات الوطن، سيعلن عن مضمونها وآليات تنفيذها قريبا، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تُعدّ بالتعاون والشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والاتحاد الأوروبي وبمساهمة عدد من القطاعات بما فيها المجتمع المدني.

كما تحدث الوزير عن إعداد برنامج وطني لتنظيف وإعادة تهيئة الوديان وتسهيل جريانها وتدفقها بشكل طبيعي لتفادي حالات صعود المياه التي تسببت مؤخرا في 50 بالمائة من الفيضانات الأخيرة، مضيفا أنه تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية إحصاء 600 منطقة معرضة لخطر الفيضان، ليتم الشروع في إعادة تهيئتها، مشددا على ضرورة فتح المجرى للوديان طبيعيا نحو مصباتها الأخيرة.