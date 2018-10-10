فتح 300 مكتب جديد في الجنوب والمناطق النائية

مؤسسة بريد الجزائر ترسّم 5511 عامل مؤقت

أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني أن مؤسسة بريد الجزائر تتضمن أزيد من 3800 مكتب بريد وما يزيد عن 25 ألف عامل يقدمون خدمات لما يفوق 22 مليون زبون بمعدل 2.8 مليون معاملة يوميا وكذا 21500 محطة تقوم بخدمات عبر الشبكة البريدية للزبائن، كما تعرف الشبكة البريدية انتشارا واسعا في كل المدن والمناطق الحضارية والريفية، تقدم من خلالها خدمات بريدية ومالية ونقدية متطورة.

قال المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة، ردا على سؤال حول تذمر المواطنين من تعطل الخدمات وتأخرها في مكاتب البريد في كثير من الأحيان مما يخلق طوابير ويعطل مصالح الزبائن، إن بريد الجزائر يعمل الآن على إصلاح شبكة الاتصالات من خلال محورين أساسيين، الأول يتعلق بربط المكاتب البريدية بحلقة متخصصة لاتصالات الجزائر بعدما كان يشتغل ثلثي مكاتب البريد بشبكة الهاتف النقال موبي-كونكت، المحور الثاني وهو أساسي ومن المنتظر أن يحقق نتائج كبيرة يؤكد المتحدث- وهو رفع سرعة تدفق الإنترنت إلى 2 ميغا بايت ما سيعطي شبكة متناسقة عن طريق الألياف البصرية تحقق خدمات دون انقطاع، مؤكدا أن 1600 مكتب بريدي، تم إيصالها بهذا النظام إلى غاية إتمام العملية في كافة المكاتب البريدية عبر الوطن مع نهاية السنة الجارية.

وبخصوص عملية التوظيف التي تقوم بها مؤسسة بريد الجزائر، قال دحماني من أجل سد العجز على مستوى الشبكة البريدية وتحسين الخدمة العمومية لفائدة الزبائن وفي هذا الإطار يؤكد المتحدث- تم فتح 2811 منصب شغل نصف هذا العدد موجه إلى شبكة التوزيع بما في ذلك سعاة البريد وعمال التوزيع البريدي، تداركا للنقص المسجل في هذه المناصب بسبب التقاعد المسبق الذي سجل بريد الجزائر تقاعد 6 آلاف موظف في ظرف سنتين.

وأكد ضيف الصباح أن مؤسسة بريد الجزائر قامت بترسيم 5511 عامل مؤقت، وآخر دفعة لهؤلاء تضمنت ترسيم 927 عامل في وظائفهم يوم أمس في إطار اليوم العالمي للبريد.

وعن الضغط الذي تشهده مكاتب بريد العاصمة والأحياء السكنية الجديدة، قال المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر إنه تم التنسيق مع ولاية الجزائر من أجل تكثيف الشبكة البريدية من خلال إنجاز 80 مشروعا، 16منها دخلت حيز التنفيذ وستفتتح 5 مكاتب بريدية بداية شهر نوفمبر المقبل.

ويعتزم بريد الجزائر فتح أزيد من 300 مكتب بريدي، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية يقول دحماني- تعزيز الشبكة البريدية بمكاتب بريدية متنقلة من خلال الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية بالرويبة، تشمل المناطق التي تشهد نقائص واختلالات في الشبكة البريدية في شمال الوطن وجنوبه وفي المناطق الريفية والمعزولة.