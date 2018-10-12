برنامج تكويني لفائدة ألاف المهنيين في مجال الفندقة

تم أمس إطلاق البرنامج التكويني لفائدة ألاف المهنيين من قطاع الفندقة في إطار الاتفاقية المبرمة بين مجمع فندقة وسياحة وحمامات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين.

وتهدف الاتفاقية إلى تكوين ما يقارب ال3300 مهني في مجال الفندقة وأوضح في هذا الخصوص وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود" أن هذا النوع من التكوين يعتبر من الركائز التي يعتمد عليها مخطط الجودة عبر تزويد المؤسسات الفندقية بالكفاءات التقنية حيث يسجل 2112 مشروع استثمار سوف تخلق حوالي 111 ألف منصب شغل و 277 ألف سرير بمبلغ استثمار يقدر 1493 مليار دينار.وقد تم لحد ألان انجار حوالي 803 فنادق وتم خلق 44 ألف منصب عمل جديد.

ومن جهته وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أكد أن كل الإمكانيات المادية والبشرية مسخرة لأحسن تأطير وتكوين.وأوضح في هذا الصدد "انه تم في إطار هذه الاتفاقية تكوين109 أستاذ تمهين للتكفل بالتاطير البداغوجي للممتهنين في فروع مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية وتكوين 19 مدير موارد بشرية ومسؤول تكوين تابعين لمجمع لفروع مجمع htt وتكوين 1467 عامل في المجالات الرئسية".ويهدف البرنامج التكويني إلى تحديث منظومة التكوين وتطوير الكفاءات الفندقية السياحية والحموية ما يقدم خدمة نوعية تنافس الخدمات العالمية.