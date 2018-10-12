بوحجة يلوّح بـ "الشرعية الشعبية" بعد "الثورية" ومناوئوه يتمسّكون بالاستقالة

معركة البرلمان تدخل أسبوعها الثالث وتساؤلات حول صمت المجلس الدستوري

دخلت الأزمة التي تضرب مبنى البرلمان، أسبوعها الثالث، وسط بوادر تشنّج طردي لا يُظهر أيّ طرف في موقع الضعف وأيهما في موقع القوة، في حين تتعالى أصوات بضرورة تحرّك المجلس الدستوري لإنهاء السجال الذي كبّل مصالح البلد، لاسيما مع بدء العدّ التنازلي للحيّز الزمني القانوني الممنوح للنواب من أجل مناقشة مشروع قانون المالية.

بتاريخ اليوم يكون نواب "الأغلبية" في المجلس الشعبي الوطني، قد دخلوا يومهم الـ 18 وهم يطالبون رئيس الهيئة التشريعية، السعيد بوحجة بتقديم استقالته من على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، في الوقت الذي يظهر الحبل متساويا بين الطرفين، ممّا جعل التنبؤ بالمخرج من الأزمة صعبا، حيث يقف السعيد بوحجة في الطرف حاملا "الشرعية الدستورية" إلى جانب الشرعية الثورية، التي تمنع نوابا وإن كانوا يمثلون الأغلبية، من سحب الثقة منه أو فرض الاستقالة عليه تحت الضغط، وهو الوضع الذي جعل من "المجاهد" الذي يتولى رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان منذ ماي 2017، يحصل على التفاف شعبي، بدا واضحا خلال خرجته إلى الشارع الخميس، حيث ترجّل من شارع "زيغود يوسف" إلى "ديدوش مراد" وارتشف القهوة في مكان عام، محاطا بعدد من المواطنين الذين اصطفوا لالتقاط الصور التذكارية معه. بالمقابل، يقف نواب يمثلون "الأغلبية" في المجلس الشعبي الوطني، مدعومين بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الوزير الأول أحمد أويحيى، وهؤلاء يشجّعون النواب على عدم التراجع عن مطلب رحيل بوحجة. إلى جانب ذلك، أفادت مصادر من مبنى البرلمان، أن الرئيس السعيد بوحجة، قد دخل المجلس يوم الخميس، بحراسة خاصة مقلّصة.

ويطرح متتبّعون تساؤلات عميقة بخصوص خلفيات السجال الدائر في مبنى "زيغود يوسف"، إن كان تداعيات لصراع آخر، وهو الأمر الذي عسّر من حلحلة الأزمة، وإن كانت حسابات تكتيكية بين الغريمين التقليديين في السلطة "الأفلان" و"الأرندي" بتقاسم "كعكة" البرلمان برئاسة الغرفتين، هي التي عمّقت الصراع؟.

إلى ذلك، يطرح محللون تساؤلات عن جدوى المجلس الدستوري، الذي يرأسه الوزير الأسبق للخارجية مراد مدلسي، إن عجز اليوم عن التدخّل من أجل مصلحة البلد والمواطنين، لإنهاء السجال، مادام القانون يظهر واضحا أنه في صالح رئيس الهيئة التشريعية، بحيث يمنع سحب الثقة من بوحجة أو حتى الضغط عليه باستعمال أساليب "غير قانونية" حتى يقدم استقالته.

حكيمة ذهبي