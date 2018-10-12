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الجهاز التنفيذي، مصالح الأمن والمنظمات الوطنية ضمن 400 مشارك في ملتقى وطني اليوم

الحكومة تحشد أركانها لإحداث "ثورة" تنموية بالمناطق الحدودية

  12 أكتوبر 2018 - 15:06   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الوطني
الحكومة تحشد أركانها لإحداث "ثورة" تنموية بالمناطق الحدودية

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بداية من اليوم، الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية تحت شعار "تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها أولوية وطنية"، بمشاركة قرابة 400 مشارك من مختلف المؤسسات والمنظمات الوطنية، وممثلون من مختلف القطاعات الحكومية، والمصالح الأمنية وكذا ولاة المناطق الحدودية وخبراء وطنيين وأجانب.

أفادت وزارة الداخلية، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني حول الملتقى، أنّ هذا الحدث الذي سيحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، يهدف إلى تعميم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيوستراتيجية والتمكين من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتنمية هذه الفضاءات والمتفرعة على شكل مخططات وبرامج، وذلك، من خلال دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها وفي إطار تشاوري ورؤية متعدّدة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصّل إلى «برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية»، إلى جانب السهر على التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصّة بالمناطق الحدودية والتي قد شُرِع فيها على الصعيد المحلّي.

ويشارك في الملتقى، قرابة الـ 400 مشارك، وهم وزراء أو ممثلوهم كأعضاء ضمن اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة الدراسات المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، الإطارات المركزية لوزارة الداخلية وممثلون عن الهيئات التي تقع تحت وصاية الداخلية، وكذا المصالح الأمنية (الشرطة، الدرك والجيش)، إلى جانب ولاة وولاة منتدبين ورؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء البلديات للمناطق الحدودية. كما يشارك في الملتقى، ممثلون عن الجامعات والمعاهد والمدارس، ممثلو منظمات أرباب العمل، ممثلو الغرف القنصلية وممثلو الشركات الوطنية الكبرى على غرار سوناطراك، سونلغاز، بريد الجزائر، اتصالات الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية.

وينشط على هامش الاجتماعات الرسمية، عارضون من مختلف الوزارات والهيئات الوطنية، حيث ستخص تسعة أجنحة خاصة بكل من وزارة الدفاع الوطني، الدرك الوطني/ قيادة وحدات حرس الحدود، المديرية العامة للأمن الوطني/ شرطة الجو والحدود، الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقليام، المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، الوكالة الفضائية الجزائرية، ركز تنمية الطاقات المتجددة، المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية ومصالح الجمارك الجزائرية.

وذكرت وزارة الداخلية، أن السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها تندرج ضمن السياق المؤسساتي الجديد للوطن، والذي يتميز بمصادقة السلطات العمومية على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تعززت بالأهمية التي تولى لهذه الفضاءات من خلال الدستور الجديد، والذي ينص على أنه "لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني" من جهة وكذا من خلال مخطط عمل الحكومة الذي صودق عليه في سبتمبر 2017، الذي يقترح تكثيف الجهود التنموية بالنسبة للشريط الحدودي، لاسيما فيما يتعلق باستحداث مناصب شغل وإدرار الدخل.

حكيمة ذهبي

 

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