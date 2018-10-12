ارتفاع حصيلة الإرهابيين المستسلمين إلى 5 خلال أقل من اسبوع

إرهابيان يسلمان نفسيهما ببرج باجي مختار وكشف أسلحة على الحدود مع موريتانيا

أرغم التضييق الذي تمارسه قوات الجيش الوطني الشعبي عبر كامل المعابر الحدودية وخاصة الجنوبية منها على استسلام العديد من الإرهابيين في الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حيث سلم إرهابيين نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وفقا لما كشف عنه بيان لوزارة الدفاع الوطني، لترتفع الحصيلة إلى 5 إرهابيين خلال أقل من أسبوع.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، سلم إرهابيين نفسيهما، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى ”زايدي حمدو”، المكنى ”أبو أحمد”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 و”بربري الحسان”، المدعو ”عبد الرحمان”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017. الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن وكمية من الذخيرة"، لترتفع الحصيلة إلى 5 إرهابيين خلال أقل من أسبوع بعد استسلام “حميدوش عبد القادر”، المدعو ”شريف”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013 و”إكليل علي”، المكنى ”أبو عبد الله"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن وكمية من الذخيرة، وكذا و"سيود موسى"، المدعو "أبو علي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013، وفي نفس السياق، وإثر عملية بحث وتفتيش بتندوف قرب الشريط الحدودي الجزائري-الموريتاني بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن وكمية من الذخيرة، وأضاف البيان “هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية”.

من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، سبعة مخابئ للإرهابيين تحوي ألبسة وأغراضا مختلفة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بجانت بالناحية العسكرية الرابعة بندقية بمنظار ومخزن ذخيرة مملوء.

للإشارة فقد حيدت قوات الجيش الوطني الشعبي 14 إرهابي خلال شهر سبتمبر الماضي، أين قضت على 03 إرهابيين، بينما سلم 11 إرهابي أنفسهم، كما تم توقيف 10 عناصر إسناد، إلى جانب مهربين وتجار مخدرات، في حين دمرت 37 "كازمة".

أسامة سبع