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توقيف 29 منقبا عن الذهب وإحباط إبحار 69 "حراقا"

الجيش يدمر ثلاثة مخابئ للإرهابيين بأم البواقي

  12 أكتوبر 2018 - 15:06   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يدمر ثلاثة مخابئ للإرهابيين بأم البواقي

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، إثر عملية بحث وتمشيط بأم البواقي في إقليم الناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة مخابئ للإرهابيين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار في إقليم الناحية العسكرية السادسة وجانت/ بالناحية العسكرية الرابعة 29 منقبا عن الذهب وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة الى ثلاث شاحنات، مركبتين رباعيتي الدفع، 65 مولدا كهربائيا، 24 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، السالف ذكره، فيما تم إحباط محاولات تهريب 13085 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف في إقليم الناحية العسكرية الخامسة يضيف ذات المصدر.

وفي مجال مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات بحوزتهما 32 كيلوغرام من الكيف المعالج بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، إضافة الى مهرب ضُبط لديه 3007 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، في الناحية العسكرية الرابعة، حسب ذات المصدر، في حين أوقف حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 69 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية.

 زين الدين.ز
 

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