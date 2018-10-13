30 ألف طالب جزائري في فرنسا

يعد الطلبة الجزائريون في فرنسا من بين أكثر الطلبة الأجانب تواجدا بحيث يصل عددهم إلى 30.521 مقابل 26.116 طالب عام 2017، حسب المعطيات الجديدة التي نشرها كمبوس فرانس اليوم الجمعة.

وكانت الجزائر قد احتلت عام 2017 المرتبة الثالثة من بين 25 دولة، بعد كل من المغرب والصين، حيث ازداد عدد الطلبة من 2011 إلى 2016 بنسبة +10 في المائة.

أما في التصنيف الجديد، فقد أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب (39.855)، متقدمة الصين (30.071) من مجموع 343.400 طالب أجنبي اختاروا فرنسا لمواصلة دراستهم للسنة الجامعية 2017-2018.

وحسب كمبوس فرانس، سجلت جاذبية فرنسا للطلبة الأجانب خلال هذه السنة ارتفاعا بـ4.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وللتذكير، فإن دول الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة المتحدة تبقى أكبر الدول المستقبلة للطلبة الأجانب.