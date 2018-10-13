بوعزقي: الحكومة وضعت برامج ضخمة للنهوض بقطاع الفلاحة في الحدود

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، إن الحكومة وضعت برامج تنموية ضخمة، بتعليمات من رئيس الجمهورية.

وأوضح بوعزقي، أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته في المناطق الحدودية.

وأضاف الوزير، أن النهوض بالقطاع، جاء بعد تقديم عدة تسهيلات في تسليم العقار الفلاحي وتقديم الإستثمارات في مجال الفلاحة.

وبخصوص الأمن في الجزائر، أشار بوعزقي، إلى أن الجيش الوطني الشعبي يسهر على بعث الطمأنينة في الأرياف والصحاري.