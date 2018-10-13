"تاج" يؤكد وفاءه الدائم والثابت للرئيس

جدد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) اليوم السبت، دعوته إلى الرئيس بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد والترشح للانتخابات الرئاسية 2019، مؤكدا "وفاءه الدائم والثابت والمستمر" للرئيس ودعمه الميداني في تجسيد برنامجه.

ودعا الحزب في بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني، كل مكونات الشعب الجزائري من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني، و الشخصيات الوطنية، وكذا أسرة الإعلام والصحافة إلى "تغليب صوت الحكمة والعقل، والتنازل عن الأنانيات والحسابات الذاتية والشخصية والحزبية الضيقة للمساهمة في تنظيم هذا الحدث السياسي الكبير في أجواء هادئة وديمقراطية، يكون التنافس فيها بين البرامج والأفكار، ويكون الشعب هو الفيصل الوحيد بينها، ويكون فعلا عرسا ديمقراطيا لكل الجزائريين".