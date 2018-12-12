بعد رواج أخبار عن منعها له وإقالته

أويحيى ينفي خلافه مع الرئاسة ورفضها عرض بيان السياسة العامة للحكومة

الحراك السياسي ومبادرة تاج يلقيان بظلالهما على القضية

نفى الوزير الأول أحمد أويحيى منعه من طرف الرئاسة من تقديم بيان السياسة العامة في البرلمان، حيث جاء في بيان للوزارة لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلـمان. كما أكدت هذه الوسائل الإعلامية أن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر، وأضاف وبهذا الشأن، فإن مصالح الوزير الأول تفند هذه الـمعلومة.

أرجع أويحيى التأخر في عرض بيان السياسة العامة إلى الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة. وعلى سبيل الـمثال، فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا. ويأتي بيان الوزارة الأولى ردا على الأحاديث التي أكدت أن رحيل أويحيى من مكتب الدكتور سعدان صار قريبا وهو ما دفع الرئاسة إلى منعه من عرض بيان السياسة العامة للحكومة بعد أن كان من المقرر أن يعرض في 16 ديسمبر الجاري، لكن البرلمان لم يتخذ الترتيبات اللازمة لعقد الجلسة، وراجت أنباء واسعة عن غضب الرئاسة من أويحيى، وتحضيرها لإبعاده قبل نهاية العام، خاصة أن أويحيى أكد خلال لقائه بقادة التحالف الرئاسي بقصر الحكومة، التزامه بعرض بيان السياسة العامة على غرفتي البرلمان شهر ديسمبر الجاري، من خلال التطرق إلى كافة القرارات المتخذة والمردودية الاقتصادية الناجمة عنها وغيرها من الملفات الحكومية التي أثارت الجدل، التزاما بالمادة 98 بصيغة الوجوب إلى تقديم الحكومة بيان السياسة العامة، ونصت حرفيا يجب على الحكومة أن تقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السّياسة العامة، وتعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة، وتذكر المادة الدستورية أيضا أنه يمكن أن يترتب عن هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155 أدناه وللوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة، وفي هذه الحال يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه. ويمكن للحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة. يأتي هذا البيان في الوقت الذي تعرف فيه الساحة السياسية حركية كبيرة خاصة مبادرة تاج حول الندوة الوطنية للإجماع الوطني من أجل جزائر جديدة، والتي التقى رئيسها مؤخرا بالوزير الأول في مقر الحكومة لعرض وشرح مبادرته وكذا لقائه مع مسير هيئة التنسيق في الأفالان، معاذ بوشارب، ناهيك عن مطلب حركة مجتمع السلم بتأجيل الرئاسيات لمدة سنة لتحقيق التوافق الوطني، وهي المبادرة التي أطلقتها الحركة شهر جويلية من السنة الجارية.