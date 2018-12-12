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بسبب غياب أطراف النزاع

تأجيل قضية ورثة معطوب إلى 2 جانفي المقبل

  12 ديسمبر 2018 - 20:35   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
تأجيل قضية ورثة معطوب إلى 2 جانفي المقبل

أجلت رئيسة القسم العقاري بمحكمة تيزي وزو، أمس، النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها أرملة معطوب الوناس نادية براهيمي، ضد ورثة الفنان، ممثلين في والدته وشقيقته وعمه، إلى تاريخ 02 جانفي 2019، والمتعلقة بموضوع تعيين خبير عقاري لجرد تركة المرحوم تمهيدا لإجراء مشروع قسمة بين الورثة. 

يعود قرار تأجيل جلسة المحاكمة للمرة الثالثة على التوالي، بسبب غياب أطراف النزاع رغم أن أرملة معطوب قد مثلت الأسبوع المنصرم أمام قضائي التحقيق للمحكمة وتم الاستماع إليها.وجاء في عريضة افتتاح الدعوى من قبل براهيمي نادية أن زوجها خلف تركة لا تزال مشاعة بين الورثة، تتمثل في عدة منقولات وعقارات، منها مسكن يقع بقرية توريرث موسى، سيارة من نوع مرسيدس، إضافة إلى محلين تجاريين بالمدينة الجديدة بتيزي وزو، فضلا عن أموال في حسابات بنكية داخل وخارج الوطن، معتمدة على المادة 722 و724 من القانون المدني الجزائري، حيث  تنص المادة 722 من القانون المدني على أنه يحق لكل وارث المطالبة بالخروج من حال الشيوع، بفرز حصة كل وارث من التركة.

أغيلاس. ب

 

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