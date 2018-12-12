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قال إن الإجراء يعد من أولويات القطاع

ولد قدور يلمح لرفع أجور عمال سوناطراك العام المقبل

  12 ديسمبر 2018 - 20:39   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
ولد قدور يلمح لرفع أجور عمال سوناطراك العام المقبل

أعلن الرئيس المدير العام للمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، عن إمكانية رفع أجور الموظفين خلال السنة القادمة، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد من بين أولويات المجمع وذلك في إطار مراجعة تنظيم الموارد البشرية لسنة 2019

أكد ذات المسؤول خلال ندوة صحفية عقدت عقب زيارة العمل إلى مناطق تمنراست، عين صالح، أدرار وكذا تيميمون أنه مقارنة بالشركات الأخرى بالعالم والتي لديها نفس التنظيم لسوناطراك، فإن هذه الأخيرة تأتي في المرتبة الأخيرة, من حيث الأجور المدفوعة للموظفين. أبرز ولد قدور في هذا الشأن قائلا  لا يمكننا أن نستمر على هذا المنوال، حيث فقدنا, خلال السنوات الأخيرة، 16 ألف موظف و إذا استمر هذا الأمر فسنفقد أطارت أكفاء، كما أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أن المجمع يعتزم إعادة النظر، سنة 2019 ، في قدراته الانتاجية وتدشين مصفاة تكرير بالجزائر العاصمة التي كان من الواجب تشغيلها منذ وقت طويل.

على صعيد أخر، تطرق المسؤول الأول عن المجمع إلى عدم استقرار أسعار النفط عي السوق الدولية, مما حمل المجمع على الالتزام سوى بالتعهدات التي سبق وأن قطعها, لا سيما من حيث التكرير، و أردف يقول  مع سعر برميل ما بين 50 و 60 دولار أمريكي في السوق الدولية للنفط, يتعسر ترقب استثمارات للسنة المقبلة، نأمل أن يصل سعر البرميل 70 أو 80 دولار أمريكي لكي يتسنى لنا رؤية ما هي الاستثمارات الواجب مباشرتها، و في رده على الصحفيين بخصوص تسويق منتجات مصفاة أوغوستا بإيطاليا, أبرز السيد ولد قدور أن هذه المنتجات تتمتع  بقيمة مضافة عالية بأوروبا مقارنة مع القيمة التي لديها في الجزائر، و هذا بالنظر إلى القيود المتعلقة بالتحليل فيالبلد التي تعد أقل إلزاما بأوروبا.

نبيل شعبان

 

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