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اجتماع سيخصص لدراسة مبادرة "تاج" لتأجيل الرئاسيات

أويحيى يستضيف أقطاب "الائتلاف الرئاسي" بقصر الحكومة غدا

  14 ديسمبر 2018 - 15:59   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى يستضيف أقطاب "الائتلاف الرئاسي" بقصر الحكومة غدا

يعقد قادة "الائتلاف الرئاسي" ممثلين في التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني، الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، الأحد، اجتماعا تنسيقيا ثانيا من نوعه، بمقرّ قصر الحكومة، بدعوة من الوزير الأول أمين عام الأرندي أحمد أويحيى، ومن المنتظر أن يناقش المجتمعون مقترحا تقدم به حزب "تاج" يتعلق بتأجيل الانتخابات الرئاسية وعقد ندوة وطنية. 

مع بدء العدّ التنازلي لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، تحسبا لاستحقاقات الرئاسة، المقررة شهر أفريل المقبل، تسارعت خطى الطبقة السياسية لعقد اجتماعات قد تكون مخرجاتها مؤشرات للمستقبل السياسي للجزائر، حيث ينتظر أن يجتمع قادة "الائتلاف الرئاسي" الذي يدعم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل الاستمرار في الحكم، يوم غد بقصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان، وهو الاجتماع الثاني من نوعه بعد ذلك الذي انعقد بحضور ممثلي التشكيلات السياسية الأربعة.

وسيمثل معاذ بوشارب بصفته منسقا لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني لأول مرة في اجتماعات "الائتلاف الرئاسي"، إلى جانب كل من عمارة بن يونس رئيس "الأمبيا" وعمار غول رئيس "تاج"، الذين سيكونون في ضيافة الوزير الأول أمين عام الأرندي الذي سيكون ممثلا في الاجتماع بالناطق الرسمي الصديق شهاب.

وسيتطرق أعضاء التحالف إلى المبادرة التي أطلقها حزب "تاج" والمتمثلة في تأجيل الانتخابات الرئاسية، وانعقاد ندوة وطنية مفتوحة أمام كل الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني، برعاية رئيس الجمهورية. وهي المبادرة التي يتقاسمها "تاج" مع حركة مجتمع السلم، التي تقترح هي الأخرى تأجيل موعد الرئاسيات من أجل منح فرصة لإحداث التوافق السياسي بين المعارضة والموالاة.

وسبق لأعضاء "الائتلاف الرئاسي" أن صرّحوا أنّ مقترح تأجيل الانتخابات لم يُعرض عليهم رسميا من قبل "تاج"، لكن مؤتمر الحزب سيكون فرصة أمام الوزير الأسبق للأشغال العمومية لتقديم عرضه، الذي قد يكون وفقا لمتتبعين واحدا من أطروحات أصحاب القرار، في ظلّ جمود تشهده الساحة حول الرئاسيات، وتوقف أحزاب الموالاة عن التسويق للعهدة الخامسة، التي لا تفصل عنها سوى أربعة أشهر، في حين لم يتبق على استدعاء الرئيس الهيئة الناخبة سوى أسابيع، وهو الأمر الذي يعجّل بتسويق كل الاحتمالات التي تجري مناقشتها في سرايا الحكم.

وكانت هيئة تنسيق التحالف الرئاسي قد عقدت لقاء أمس الذي توّجه بيان تحاشى الخوض في أطروحة تأجيل الرئاسيات ودعوة حزب تاج لعقد ندوة وطنية تشرف عليها الرئاسة، وبدا التحالف فاقدا للبوصلة تائها دون رؤية واضحة، وهو ما عكسته تصريحات ممثلي هذه الأحزاب. وعبّر الداعمون لبوتفليقة، عن استعدادهم "لدراسة جميع الاقتراحات أو المبادرات السياسية الهادفة إلى تعميق واستكمال مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس وكذا تجديد المشروع الاقتصادي لمستقبل البلاد"، والتي "ترمي إلى الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التقدم المشهود الذي عرفته الجزائر خلال العقدين الأخيرين".

حكيمة ذهبي

 

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