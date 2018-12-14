دعت إلى إدخال تعديلات تشريعية لتحقيق الهدف

الدالية تبحث عن آليات تمكين المرأة من التوفيق بين الشغل والعائلة

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية إلى إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية، وفي الوقت ذاته حثت المرأة الجزائرية إلى خوض غمار معركة التكوين في المجال التكنولوجي، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح لها المجال لتبوأ مناصب عُليا، ويساعدها في ترقية عملها عن بعد.

فرضت التغيرات الاجتماعية إعادة النظر في ميكانيزمات إدماج أفضل للمرأة في الفضاء الاقتصادي، وتوفير الظروف لمشاركتها في ديناميكية خلق الثروة، وهو الأمر الذي أكدته الجاليات، حيث قالت إن ذلك جاء نتيجة تشجيع ودعم الدولة لمشاركتها بفعالية في الفرص الجديدة التي تفتحها سوق الشغل، سواء كانت هذه الفرص يمنحها القطاع العمومي أو القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة العمل، وهذا ما تُبينه المنظومة القانونية للوظيفة العمومية، لاسيما فيما يخص التوظيف ومتابعة المسار المهني والضمانات التأديبية والحقوق والامتيازات الاجتماعية للمرأة، كسن الإحالة على التقاعد والحقوق المرتبطة بالأمومة وتساوي الأجور، حيث أبرزت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن خلال الافتتاح الرسمي لأشغال الورشة الجهوية الثانية لترقية دور المرأة، بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي تحت عنوان: "تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تبادل الممارسات الجيدة"، أن الورشة ستسمح بتبادل التجارب من خلال مناقشة الأساليب والكيفيات المنتهجة لترقية حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف. وفيما يخص ترقية قضايا المرأة، أضافت المتحدثة أنه بفضل نضالات المرأة الجزائرية والإصلاحات واسعة النطاق التي باشرتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تمت إتاحة العديد من الفرص لها مع توفير المناخ المناسب لتُثبت جدارتها، فأصبحنا اليوم نلمس جَليا مشاركتها الفاعلة على كافة الأصعدة في إطار احترام الحقوق والواجبات وتكامل الأدوار.

وبهدف القضاء على كل أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين، أوضحت الوزيرة أنه كان أولى على الدولة تعزيز التشريعات التي تُشجع على تَقَلُد المرأة مناصب قيادية، فجاء دستور 2016 مكرسا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومقلصا للهوة بينهما في الحياة العامة والسياسية، مثلما تنص المادة 32 من الدستور على مبدأ المساواة بين المواطنين دون أي تمييز في الجنس، وتضمن المادة 34 المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. وذكّرت المتحدثة على هامش المناسبة بالإجراءات التشريعية ذات العلاقة المباشرة بتدعيم حقوق المرأة وتمكينها اجتماعيا، حيث ألغى قانون الأسرة الزواج بالكفالة ونص على ضرورة موافقة المرأة كشرط لإبرام عقد الزواج. وكذا قانون الجنسية، الذي مَكن الأُم من إعطاء جنسيتها لأبنائها. ومن أهم التراتيب الموجهة لحماية المرأة في وضع صعب "صندوق النفقة"، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015، حيث استفادت منه 500 امرأة مطلقة لرعاية 773 طفل محضون في سنة 2017.

منيرة ابتسام طوبالي