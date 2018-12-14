فيما تقدر النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بـ51 بالمائة

تسليم شطر الطريق السيار على مستوى تيزي وزو في مارس 2020

التزمت المؤسسة التركية المكلفة بإنجاز الطريق السيار بولاية تيزي وزو، بتسليم المشروع كاملا في مارس 2020، كما قدرت نسبة تقدم الاشغال حاليا خصوصا في المنشآت الفنية بـ51 بالمائة، وذلك حسبما أعلنه مسؤولي المؤسسة خلال الزيارة التفقدية التي قادها الوالي عبد الحكيم شاطر نهاية الأسبوع المنصرم، إلى ورشات الانجاز.

ألح والي الولاية والوفد المرافق له -المشكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، ممثل الوكالة الوطنية للطرقات السريعة، مدير الأشغال العمومية- على ضرورة تدارك التأخر المسجل في وتيرة تقدم أشغال الطريق السيار العابر للولاية على طول مسافة تقدر بـ36 كم انطلاقا من منطقة جباحية بولاية البويرة. ورغم أن المؤسسة التركية المكلفة المشروع التزمت إتمام الأشغال غضون 2020 ليكون الطريق جاهز للاستغلال في مارس من ذات السنة. إلا ان الوالي حمل مسؤولية تأجيل موعد تسليم الطريق لأكثر من مرة إلى صاحب المشروع الممثل في مديرية الاشغال العمومية التي برر مديرها ذلك إلى المعارضة الشديدة التي وجهوها من طرف سكان بعض المناطق. مؤكدا أن تسوية هذه المعضلة التي لا تزال قائمة سيسمح بتدارك كل التأخر المسجل وإعادة بعث الاشغال بالشكل الذي سيسمح باحترام الموعد المحدد. خصوصا بعدم توصلت السلطات العمومية في تسوية المعارضة المسجلة في كل من قرية معمر ببلدية ذراع الميزان وكذا قرية إعزابن ببلدية ايت يحي موسى بخصوص إنجاز خمسة أعمدة للكهرباء ذات الضغط العالي بالقرب من سكناتهم.

في السياق نفسه، صرح مدير الأشغال العمومية في عرضه للمخطط التقني للمشروع، أن النسبة الإجمالية لتقدم الاشغال تقدر في الوقت الراهن بـ51 بالمائة، اي ما يعادل 48 بالمائة في المنشآت الفنية من جسور، 49 بالمائة في اشغال الطريق و60 بالمائة بخصوص الأنفاق. من جهة أخرى وعن العشرة الكيلومترات الأولى من الطريق التي اعترت أولوية من طرف السلطات، من المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية لتضاف إلى الشطر الأول المقدر مسافته بـ2 كم التي سلمت نوفمبر المنصرم. هذا في انتظار تكملة الكيلومترات الأربعة التي تربط الطريق السيار بالطريق الوطني 25 في الأشهر القليلة المقبلة خاصة أن الأشغال بلغت نسبتها خاليا 90 بالمائة. من ناحية أخرى أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف أوشيش إلى أن المعارضة المطروحة سابقا كانت وراء تأخر موعد تسليم المشروع، هذا قبل أن يثمن عمل الهيئة التي يترأسها التي توصلت -بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية- إلى حل المشاكل المطروحة لاسيما تلك المسجلة على مستوى قرية معمر. مطالبا في الوقت ذاته من المؤسسة المعنية بضرورة احترام التزاماتها لاسيما أن للطريق السيار أهمية كبيرة للولاية الذي سيكون كقيمة مضافة للنشاط التجاري والاقتصادي وكذلك التنمية المحلية عامة.

أغيلاس، ب