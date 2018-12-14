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بعد مسيرة بجاية للمطالبة بفتح الاستثمار

إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت"

  14 ديسمبر 2018 - 16:09   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت"

المشاورات لا تزال بشأن مصنع "الصويا" و"افكون" وربراب مطالب بدفع 250 مليار 

علمت "المحور اليومي"، أن المديرية العامة للجمارك قررت رفع التجميد عن الآليات والماكنات التابعة لمصنع "برندت" لصاحبه اسعد ربراب الذي اشتراه لمصنعه بسطيف، مضيفة أن هذا القرار جاء بأمر من الحكومة في انتظار رفع التجميد عن اليات أخرى وماكنات خاصة بمصانع أخرى وكذا تقنية "افكون".

قال ذات المصدر، إن الحكومة طلبت من رجل الأعمال دفع الديون المتراكمة عليه لصالح الجمارك والمقدرة بـ250 مليار سنتيم عن إدخال معدات المصانع التابعة لـ "سمحا وبرندت"، ويأتي رفع التجميد بعد خروج آلاف الأشخاص في مسيرة حاشدة بولاية بجاية للمطالبة بالإفراج عن مشاريع سيفيتال، على رأسها مشروع وحدة تكسير البذور الزيتية، وانطلقت المسيرة الشعبية الحاشدة لمساندة عمال سيفيتال والاستثمارات الاقتصادية بولاية بجاية من أمام مجمع سيفيتال نحو مقر ولاية بجاية للمطالبة بوضع حد لقضية تعطيل مشاريع سيفيتال والمطالبة بفتح باب الاستثمار للجميع، اين دعا المشاركون إلى رفع التجميد عن مشروع منتجع كاب جنات ببومرداس الذي من شأنه أن يساهم في  خلق أكثر من 100 ألف منصب شغل، كما طالب برفع التجميد عن مشروع  "إيفكون" لتنقية المياه، هذا المشروع الريادي في العالم الذي فتحت له فرنسا 

الأبواب واسعامن أجل تجسيده بهذا البلد، كما قالت ذات المصادر إن المشاورات لا تزال مستمرة لفك النزاع القائم بين مجمع "سوفيتال" وميناء بجاية حول الافراج عن الحاويات التي تحمل معدات موجهة لوحدة سحق بذور الصويا الجديدة التي تنوي إقامتها داخل الميناء، وسبق لمصلحة الجمارك أن ردّت على تعليقات مجمع "سيفيتال" بخصوص حجز بضائع لمؤسسة "إيفكون اندوستري" أحد فروع المجمع، على مستوى ميناء بومرداس، وقالت إن الأمر يتعلق بتحريك إدارة الجمارك لمنازعة جمركية في حق الشركة، تتعلّق باحتمال تضخيم الفواتير بالنسبة لمعدات قامت الشركة موضوع النزاع باستيرادها، وذلك بناء على تقرير الخبرة التقنية الذي أفاد بأن المعدات غير مطابقة لقيمة الفواتير. وكانت التنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال سيفيتال والاستثمارات الاقتصادية قد وجهت دعوة للمشاركة في هذه 

المسيرة، من أجل حث السلطات علىالإفراج عن معدات مصنع لتكسير البذور الزيتية في بجاية، والتي ترفض الموانئ السماح بدخولها، مما تسبب في تعطيل المصنع منذ 624 يوم على وجه التحديد، وأثارت عمليات عرقلة مشاريع لمجمع يسعد ربراب الكثير من الجدل سياسيا، في وقت تلتزم الحكومة الصمت حيال القضية. 

 م ناصر
 

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