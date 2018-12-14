القائمة تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيا من قبل السلطات العمومية

لهبيري يجري حركة تغييرات على مستوى رؤساء أمن الولايات والداخلية تُجمدها!

تتوالى عمليات انهاء المهام عبر العديد من المؤسسات الأمنية بعد تغيير قياداتها، حيث عرفت المديرية العامة للأمن الوطني تغييرات كبيرة بعد تعيين العقيد مصطفى لهبيري على رأسها، حيث أجرى المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، حركة واسعة على مستوى رؤساء أمن الولايات، بالتحويل وإنهاء المهام، في حين كانت المفاجأة لأول مرة اصدار المديرية لبيان ثاني يؤكد أن هذه التغييرات "ليست نهائية" والقائمة تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيا من قبل السلطات العمومية بعد تداول أخبار حول إلغاءها من طرف وزارة الداخلية.

كشف بيان لقيادة الشرطة، أن التحويلات التي أجراها لهبيري على مستوى الولايات، "لاتزال غير نهائية"، قائلا "تعلم المديرية العامة للأمن الوطني أن الحركة المتعلقة برؤساء أمن الولايات، ليست لها الصفة النهائية وأنها تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيا من قبل السلطات العمومية"، ومعلوم أن المصادقة النهائية على القائمة تتم من قبل رئاسة الجمهورية، حيث يتم نشر القائمة الاسمية للحركة في الجريدة الرسمية، إذ شملت الحركة التي أفرجت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، تحويل 19 رئيس أمن ولاية، حيث تم تحويل رئيس أمن ولاية قسنطينة، ليشغل نفس المنصب بأمن ولاية الشلف الذي عين مباشرة بعد وصول لهبيري، كما تم تحويل رئيس أم ولاية بشار ليشغل نفس المنصب بولاية أم البواقي، بينما تم تحويل رئيس أمن ولاية ميلة إلى ولاية بجاية، كما تم تعيين رئيس أمن ولاية البويرة بولاية عنابة، فيما تم تحويل رئيس أمن ولاية تمنراست ليشغل نفس المنصب بولاية البيض، بينما تم تحويل رئيس أمن ولاية سكيكدة إلى ولاية تمنراست، وتحويل رئيس أمن ولاية البيض إلى سكيكدة، كما مست الحركة رئيس أمن ولاية جيجل الذي تم تحويله إلى ولاية تلمسان، فيما تم تحويل رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس إلى ولاية غليزان، فيما تم تحويل رئيس أمن ولاية قالمة، وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم إنهاء مهام 6 رؤساء أمن بالولايات، ويتعلق الأمر بباتنة وبسكرة والوادي وعين تموشنت، وعنابة التي أحيل مسؤولها الأول على التقاعد، بطلبه لأسباب صحية.

تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تعزز جهاز الشرطة، بـ14 مراقبا جديدا للشرطة بينهم امرأة وأكثر من 40 عميدا أول للشرطة بمناسبة العيد الـ56 لتأسيس الشرطة الجزائرية، فيما حظي أزيد من 6 آلاف ضابط وعون شرطة بترقيات استثنائية، بقرار من قيادة الأمن الوطني شملت مختلف الرتب، فيما دعا وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الجزائر، كما تم ترقية 41 عميدا أول للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة وهي أعلى رتبة في الجهاز، من بينهم خيرة مسعودان مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، وسليمان بن يطو المدير الجديد للاستعلامات، عبد الكريم شوقي مدير متحف الشرطة، يوسف بوشمال من مديرية الاستعلامات، مازراي محمد رضوان، وغزة عبد الكريم إطار بالمدرية العامة للأمن الوطني، محمد شتاق من مديرية الشرطة القضائية.

أسامة سبع