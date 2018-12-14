"لوباريزيان" قالت إنه قد غادر فرنسا نحو الجزائر قبل العملية

توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر

أوقفت مصالح الأمن الجزائرية شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بفرنسا، الذي أودى بحياة أشخاص وجرح آخرين، بناء على مذكرة توقيف دولية، لمعرفة ما إذا كان على علم بالهجوم الذي نفذه شقيقه المدعو "ش.ش".

قالت صحیفة "لوباريزيان" الفرنسیة، أمس، إنه تم اعتقال شقیق منفذ ھجوم ستراسبورغ، "س.ش" البالغ من العمر 34 سنة بالجزائر، بناء على مذكرة توقیف دولیة، وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لذات الوسيلة الإعلامية، فإن شقیق "ش.ش" منفذ ھجوم ستراسبورغ، كان قد غادر فرنسا نحو الجزائر قبل الھجوم، دون تقديم أية تفاصيل أخرى، وأوضحت ذات الصحیفة أن اسم "س.ش" يوجد في "قائمة أس"، وھي قائمة الأشخاص الذين يفترض أنھم يشكلون خطرا على الأمن القومي الفرنسي، وأضافت أن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان "س. ش" على علم بالهجوم الذي نفذه شقیقه "ش.ش"، علما أن الشرطة الفرنسیة قضت على منفذ ھجوم ستراسبورغ أول أمس الخميس، بعد أن تسبب في مقتل عدد من الأشخاص في العملية الذي استهدفت سوقا خاصا بأعياد المیلاد، وأصیب آخرين بجروح.

ولم يصدر عن المديرية العامة للأمن الوطني أو جهة رسمية أخرى في الجزائر، أي بيان يؤكد توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ، الذي قضت عليه الشرطة الفرنسية، مساء الخميس، على التراب الوطني، أو نفي هذا الخبر، غير أن هذا الأمر إذا تم فإنه يندرج في إطار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين.

زين الدين.ز