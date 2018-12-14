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بعد أيام من إيقاف 03 آخرين

الجيش يضيق الخناق على عناصر الدعم بالشرق ويوقف 06 بتبسة

  14 ديسمبر 2018 - 16:09   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يضيق الخناق على عناصر الدعم بالشرق ويوقف 06 بتبسة

تمارس قوات الجيش الوطني الشعبي تضييقا كبيرا على بقايا الجماعات الإرهابية عناصر الدعم الناشطة بالولايات الشرقية، أين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، 06 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة بعد أيام من إيقاف 03 آخرين بنفس المنطقة.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني، يوم 13 ديسمبر 2018، ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة"، وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود، في عمليات متفرقة بكل من ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وتمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، 07 منقبين عن الذهب و04 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة وحجزت 23 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب و01 كيلوغرام من مادة TNT وجهاز كشف عن المعادن، كما تم إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر بـ 21491 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، 13 تاجر مخدرات وحجزت سيارتين سياحيتين و216.2 كيلوغرام من الكيف المعالج و600 غرام من الكوكايين و9839 قرصا مهلوسا وأجهزة إيصال عبر الأقمار الصناعية.

 أسامة سبع
 

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